Álvaro Muñoz Escassi habla de Sheila Casas en 'TardeAR' antes de oficializar su ruptura

Frank Blanco ya tiene de vuelta en 'TardeAR' a su colaborador Álvaro Muñoz Escassi, tras su gran paso por 'Supervivientes 2025' donde consiguió llegar a la final. Poco antes de que se hiciera oficial su ruptura con Sheila Casas, el jinete mostraba su alegría al volver a pisar el plató del que es colaborador desde 2024.

El presentador le confesó que le esperaba "peor" en cuanto a aspecto, pues el colaborador pasó tres meses y medio en la isla, además de anunciar que tenían "mucho que comentar".

Escassi detalló que había perdido 13 kilos y bromeó admitiendo que creía que le iban a tener "algo preparado de merendar". Pero en realidad, el programa fue directo al grano y Quique Quintana le preguntó si consideraba que había hecho un buen reality.

El jinete afirmó que "las veces que he tenido oportunidad", aunque había "compañeros míos que se merecían más estar en la final, sin duda", refiriéndose a Pelayo y Makoke.

Para él ha sido su segunda vez en el reality de Telecinco porque en 2009 concursó, pero tuvo que retirarse debido a una lesión y reconoce que su última participación es algo que se llevaba "más en silencio, sobreviviendo".

Durante el programa, también se hizo mención a los planes sobre una posible boda con Sheila Casas, a lo que el jinete respondió: "¿Cómo me voy a casa yo que tengo 51 años? Yo lo que tengo que ser ahora mismo es abuelo. No hay boda y eso que se lo he pedido como 30 veces, ella no quiere".

Al finalizar el programa, su pareja ha publicado en Instagram un comunicado conjunto anunciando su ruptura.