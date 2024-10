Hovik Keuchkerian sorprende en 'El Hormiguero' al desvelar su mayor secreto: "Me hago quemaduras..."

El actor Hovik Keuchkerian ha sido el invitado de la noche en 'El Hormiguero', donde presentó su nueva película, "El Hoyo 2", la esperada secuela del éxito de Netflix que ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. Durante su intervención en el programa, Keuchkerian ha compartido anécdotas del rodaje y ha reflexionado sobre su transformación física y mental para encarnar a su personaje en esta distópica cinta dirigida nuevamente por Galder Gaztelu-Urrutia. La película estará disponible en la plataforma a partir del 4 de octubre.

Recibido con un gran aplauso, el actor ha agradecido el cálido recibimiento en el plató: "Estoy encantado de estar aquí, vaya recibimiento tan bueno", ha comentado con entusiasmo. Hovik, conocido por su papel en series como "La Casa de Papel", se enfrenta ahora al reto de "El Hoyo 2", una película que ha generado grandes expectativas entre los seguidores de la primera entrega, la cual se convirtió en un fenómeno global durante la pandemia.

Cuando Pablo Motos le ha preguntado si había visto la primera película antes de formar parte de la secuela, Hovik sorprendió con su respuesta. "Yo no la había visto, después de la pandemia no me apetecía. Leía la sinopsis y no quería verla con todo lo que estábamos viviendo", explicó. Sin embargo, cuando el director Galder Gaztelu-Urrutia le envió el guion, decidió verla. "Me la tuve que ver varias veces y, en todas, no entendí la película", ha bromeado, dejando claro que "El Hoyo" es una obra abierta a múltiples interpretaciones. Sobre la trama de "El Hoyo", Hovik también ha compartido su teoría. "Mi teoría es que si todos comieran lo que han elegido y no más, todos sobrevivirían y no habría película", ha señalado con humor, para luego añadir: "La gente insiste en decir que es una denuncia sobre las clases sociales y la desigualdad", lo que refleja la profundidad de la obra y su capacidad de generar debate.

Uno de los aspectos más sorprendentes de la entrevista fue el relato de Hovik sobre su transformación física para el personaje que interpreta en la película. El actor ha explicado que su personaje pesa 154 kilos y que él mismo propuso la idea de engordar para el papel. "Engordé casi 22 kilos", ha revelado, agregando que sugirió al director que su personaje fuera "gordo e ignífugo", algo que sorprendió y encantó al equipo de producción. Hovik también ha contado que decidió afeitarse completamente, incluidas las cejas, lo que le generó cierta preocupación cuando el vello no crecía. "Hubo un momento en el que me crecía el pelo en todos lados menos en las cejas. Fueron saliendo poco a poco y ahora las tengo un poco raras, aunque tampoco me preocupa”, ha comentado con una sonrisa. El actor también ha reflexionado sobre las dificultades físicas que experimentó debido al aumento de peso. "Me costaba ducharme y hacer mis necesidades, me dolían las rodillas. Es un respeto reverencial a todas las personas que tienen un sobrepeso grande porque es una pelea en la que te impide hacer muchas cosas en tu día a día", ha confesado.

Por otra parte, además de hablar sobre "El Hoyo 2", Hovik ha aprovechado para compartir detalles de su carrera como monologuista. Ha confesado que, a pesar de tener una hernia reciente, ha firmado 90 actuaciones para su nuevo monólogo, que comenzará en el teatro Infanta Isabel. "Puede que coja el micrófono durante dos horas y me tiren piedras o que salgan riéndose", ha dicho, mostrando su carácter intrépido. Asimismo, ha recordado su primer monólogo en 2007, en la sala Galileo, tras una invitación de Jorge Blass. "Hice un monólogo y junté a todos mis amigos para que ellos me dieran ideas. Conté lo que pasó ese día y a la gente le gustó. Llamé a mi madre y le dije que, a diferencia del boxeo, no me habían pegado, había disfrutado y me habían pagado", bromeó.

Otro momento destacado de la entrevista ha sido cuando Hovik ha hablado sobre una práctica muy personal que tiene: quemarse con objetos metálicos para marcar los momentos importantes de su vida. "En vez de tatuarme, me marco, y cuando me toco en esa marca, creo que me conecto con esos momentos", ha explicado, revelando que tiene marcas que representan momentos como la muerte de Álex Angulo o enseñanzas de su psicólogo. Hovik también ha compartido su experiencia como hijo de refugiados y su perspectiva sobre la necesidad de dejar atrás las ideologías en conflictos como el de Líbano. "Creo que debemos dejar ya de lado las ideologías. Si no cambiamos desde dentro, no llegaremos al 2050", ha afirmado contundente.