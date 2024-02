Ilia Topuria calienta en 'El Hormiguero' su encuentro con Pedro Sánchez: "Es mi sueño y se lo pediré personalmente"

'El Hormiguero' recibió anoche al nuevo campeón del mundo de peso pluma de la UFC: Ilia Topuria. El luchador de artes marciales mixtas, conocido por el apodo de 'El Matador', logró levantar el cinturón de campeón mundial al vencer el pasado 17 de febrero al australiano Alexander Volkanovski, quien defendía título y al que ganó por KO en el segundo asalto.

Con una versión hecha por Omar Montes y el granadinista Saikode la "Canción del mariachi" de Antonio Banderas y el cinturón dorado de campeonísimo al hombro, el luchador hispano-georgiano, "el puto amo", entró en el plató del programa de Antena 3. "Estoy enamoradísimo de la canción que me ha hecho Omar", expresó El Matador.

Topuria hizo que media España nos levantáramos a las 5 AM para verle pelear por su sueño, ¿qué le dice a los paisanos? "Les doy las gracias; gracias por acoger a mi familia, darnos un hogar, apoyarme en mi carrera deportiva y dejarme formar parte de nosotros".

¿Cuál es el tercer sueño del peleador de artes marciales mixtas? "Sería conseguir el DNI español. Mañana voy a ir al Presidente y se lo pienso pedir personalmente". Cabe decir que lleva 15 años residiendo en nuestro país junto a su familia.

¿Le gustaría que su hijo fuera luchador? "Mi hijo no va a tener más remedio que ser un luchador, pero un luchador de la vida; ya después si decide pelear en el octógono o no, eso es otra cosa". Y abundó: "Si le veo con el deseo y la dedicación necesaria ahí estaré para que pelée por sus sueños".

Su mujer, por cierto, está embarazada de una niña, ¿tiene miedo por lo que les pueda pasar? "Hago todo lo posible por atraer el bien, y no pienso que merezca cosas malas; de todas maneras, no hay mal que por bien no venga",

¿Qué le pareció el apoyo en pleno de toda la élite deportiva española de Iniesta a Rafa Nadal pasando por Carolina Marín? "Simplemente increíble", respondió muy agradecido el hispano-georgiano.

"Dormí super bien. Siempre mido el sueño con una app digitial, y la noche que mejor dormí en los últimos días fue la de antes del combate. Al levantarme fue como una mañana normal, pero pensé en que hoy era el día que iba a pelear por mi sueño. No podía estar nervioso, no podía aceptar eso", contó Topuria sobre las vísperas de la pelea.

En la velada hay muchas horas para pensar, ¿qué hizo para que el miedo no se colara por las grietas? "El miedo es inevitable, pero fue el combate en el que mejor supe gestionar mis miedos. Las personas que han compartido la previa conmigo te pueden asegurar que estaba super tranquilo. Un día maravilloso".

¿Cuánto dura un campamento; o sea, la preparación de una pelea? "Yo vivo en un campamento eterno, pero normalmente suelen durar tres meses". ¿Y qué hacen ahí? "Mezclamos MMA con boxeo cada dos semanas. También trabajamos el resto de artes marciales para estar frescos en todas las áreas", explicó el guerrero afincado en Alicante.

¿Cuál es el peor momento? "Es cuando estás en ese túnel oscuro en el que van cantando la cuenta atrás. Es un momento terrible pero mola". Y abundó aclarando por qué hablaba consigo mismo, mentando a Dios, antes del combate: "Las palabras vienen del alma. En ese momento tengo que hablar conmigo mismo porque es un momento de mucha superación. Tienes que tener conversaciones profundas contigo mismo".

¿Qué siente cuando ve por vez primera a Volkanovski? "En mi mente ya no hay ninguna sóla opción que me haga ver que no lo pueda derrotar. Me mentalizo para verme campeón al 100%".

Y durante la pelea, ¿cómo lo vivió? "Él me conectó los primeros golpes, tenía una mano izquierda muy rápida. Cuando yo le conecté el primer golpe él mismo me lo festejó". Y prosiguió Topuria: "El objetivo final era tirar combinaciones largas, por eso en el primer asalto fui sondeándolo para conocerlo bien, para a la hora de sacar mi metralleta aprovechar las balas".

¿Pero no corría riesgo dejándose golpear primero? "No era un rival de poder, era muy rápido, eso sí,, por lo que tenía menos riesgo de que me conectara fuerte. Mi objetivo era enjaularlo para ir cerrándole los ángulos, para ello le caminaba en zigzag, con tal de conseguir pararlo; yo le coloqué la mano izquierda a modo de muleta, vino hacia mí, y ya le di con la mano derecha arriba: era como si dos coches chocaran de frente".

Y tras la batalla, ¿por qué se lleva las manos a la cabeza? "Pienso: Dios mío, lo que acabo de hacer, lo que acabo de vivir. ¡Gracias!"

"Por su bien, mejor que no. porque es muy buena persona", expresó respecto a darle la revancha al australiano Volkanovski. ¿Y ahora qué? "Ya hemos hecho historia, pero ahora es el momento de forjar la leyenda", aseveró Ilia Topuria.

¿Le da miedo volverse loco por el ego como Connor McGregor, a quien por cierto ha retado para pelear en el Bernabéu? "En mi corazón no vive nada así", zanjó El Matador. Y respecto al próximo combate:"Hay que llegar a muchísimos acuerdos. Se empieza por decirlo a los medios, y después ya se empieza a trabajar en ello".

Uno de los capos de la UFC dice que es complicado el combate con McGregor porque es rico: "Yo en su caso no pelearía conmigo", se sinceró Topuria. Si el luchador irlandés no acepta el reto, no se presenta a la pelea "será realista consigo mismo y por fin habrá entendido que su tiempo ha pasado", vaciló el luchador de UFC.