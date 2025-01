Una invitada de 'Hay una cosa que te quiero decir' se reencuentra con el amor de su vida y su reacción se vuelve viral: "Está hecho polvo, por Dios"

Ver para creer, 2025 ya ha regalado sin duda alguna el que puede ser el mejor momento del año en cuanto a nivel de humor, emoción y viral se refiere. Este pasado sábado por la noche Telecinco ha emitido un emocionante episodio de 'Hay una cosa que te quiero decir', presentado por Jorge Javier Vázquez. El programa de Mediaset ha estado marcada por el reencuentro de Lola y Manolo, dos antiguos enamorados que llevaban 34 años sin verse. La historia, llena de sorpresas y confesiones, no ha dejado indiferente a la audiencia, al público del plató y al propio Jorge Javier Vázquez.

Lola, quien asistió al programa para sorprender a su primer amor, recordó los años felices junto a Manolo, con quien mantuvo una relación de cinco años. Sin embargo, antes de casarse, ella se enamoró de su jefe, un médico al que describió como "todo un caballero". Esta infidelidad marcó el fin de su romance con Manolo. Su relación con el médico tampoco prosperó, y Lola acabó casándose con otro hombre, con quien formó una familia. El tiempo pasó, pero Lola nunca olvidó a Manolo. Un inesperado encuentro en un bingo reavivó sus sentimientos y, desde entonces, no ha podido dejar de pensar en él. Fue este anhelo el que la llevó a participar en el programa de Telecinco en busca de una segunda oportunidad para reconciliarse con su pasado.

El equipo del programa localizó a Manolo, quien aceptó la invitación para reencontrarse con Lola. Al verla por primera vez en pantalla, la reacción de ella no pasó desapercibida. "Está hecho polvo. Está muy estropeado. ¿Ha venido? Porque yo me voy", ha bromeó Lola, aunque luego rectificó: "Es broma, pero está estropeadillo". Por su parte, Manolo no reconoció a Lola de inmediato, alegando que antes ella era morena. Sin embargo, al escucharla hablar, logró recordarla: "Está más guapa ahora". A pesar del afecto que surgió entre ambos, Manolo aclaró que lleva 47 años casado con otra mujer. Asimismo, en un giro inesperado, Jorge Javier ha revelado que, aunque han pasado más de tres décadas sin verse, Lola y Manolo viven a tan solo 700 metros de distancia. Este dato sorprendió a ambos, quienes aprovecharon el encuentro para reflexionar sobre el pasado. Lola pidió disculpas a Manolo por la infidelidad que los separó, y él aceptó sus disculpas con amabilidad. El emotivo momento culminó con la apertura del icónico sobre y un abrazo lleno de nostalgia. Aunque cada uno continuará con su vida, el reencuentro sirvió como un cierre necesario para ambos.

Un éxito en la competencia televisiva

El episodio del sábado 25 de enero de 'Hay una cosa que te quiero decir' logró cifras destacadas de audiencia, alcanzando un 10,1% de share y consolidándose como una de las ofertas más competitivas de la noche del sábado. Sin embargo, el programa de Telecinco no logró superar a 'Atrapa un millón' de Antena 3 en la franja de competencia directa, que obtuvo un 9,7% frente al 9,4% de su rival. A pesar de ello, el programa de Jorge Javier Vázquez sigue ganando terreno en la lucha por el prime time, gracias a historias conmovedoras y virales como la de Lola y Manolo, que continúan cautivando a los espectadores.