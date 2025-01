Jorge Javier Vázquez se despide de Ana Rosa Quintana: "Voy a echar de menos las conexiones por las tardes"

La programación televisiva de Telecinco se prepara para un cambio significativo con el regreso de Ana Rosa Quintana a las mañanas. Este movimiento, anunciado sorpresivamente por la presentadora en plena emisión de 'TardeAR', marca la vuelta de 'El programa de Ana Rosa' a su histórica franja matinal a partir del próximo lunes, 3 de febrero. La decisión responde a una estrategia de Mediaset para intentar revitalizar su parrilla y frenar la caída de audiencia que afecta a la cadena.

La noticia fue comunicada inicialmente a través de un comunicado de Mediaset y, poco después, confirmada en directo por Ana Rosa durante 'TardeAR'. "Vuelvo a las mañanas de Telecinco. Me he enterado esta mañana. Es una estrategia de programación de esta cadena", ha señalado la presentadora, quien ha añadido que el cambio es parte de su compromiso con la empresa tras 21 años de trayectoria en la misma. Asimismo, Ana Rosa Quintana ha destacado que el regreso de su programa no solo busca fortalecer la franja matinal, sino también conservar los puestos de trabajo asociados a su productora, Unicorn. "Es un alivio que sigan todos los programas, porque eso garantiza estabilidad para muchas personas", ha subrayado.

Por otra parte, el cambio también deja entrever cierta nostalgia. Ana Rosa Quintana ha reconocido sentirse dividida entre la alegría de reencontrarse con su equipo de las mañanas y la tristeza de dejar el proyecto vespertino. "Tengo el corazón partido. Aquí he encontrado grandes amigos y un equipo maravilloso", ha comentado la periodista de Telecinco. La reacción de Jorge Javier Vázquez, quien comparte conexiones diarias con Ana Rosa Quintana antes de comenzar 'TardeAR', ha sido emotiva. "Te voy a echar mucho de menos", le dicho el expresentador de 'Sálvame' en la última emisión de 'El Diario de Jorge'. La complicidad entre ambos ha sido evidente, y Ana Rosa Quintana no ha descartado volver a coincidir en el futuro: "Yo también te voy a echar mucho de menos, Jorge. Pero espero que te vengas algún día por la mañana".

El anuncio no ha estado exento de controversia. Rosa Villacastín, periodista y excompañera de Ana Rosa Quintana, ha compartido un post crítico en sus redes sociales que rezaba: "Ana Rosa Quintana vuelve a las mañanas de Telecinco. Los bulos vuelven a la mañana". Este comentario ha generado debate sobre el estilo informativo de la comunicadora y su influencia en el panorama mediático. En otro orden de cosas, la decisión de Mediaset también es vista como una medida desesperada ante la crisis de audiencia que atraviesa la cadena. Telecinco apunta a que cerrará enero con un preocupante 8,5% de cuota de pantalla, el peor dato de su historia. Según los analistas televisivos, devolver a Ana Rosa Quintana a las mañanas es un intento por reforzar la única franja en la que el canal aún mantiene cierta relevancia frente a la competencia de programas como 'Espejo Público' o 'Mañaneros'.

Un gran reto para Mediaset y la comunicadora

La vuelta de Ana Rosa Quintana coincide con la llegada de Alberto Carullo como nuevo director de contenidos de Mediaset. Este movimiento es solo el inicio de una serie de ajustes necesarios para frenar la pérdida de audiencia. Los desafíos incluyen fortalecer franjas como el access sobremesa y el access prime time, actualmente dominadas con puño de hierro por Antena 3. Mientras tanto, Ana Rosa Quintana deberá enfrentarse a nuevas batallas. Su regreso busca no solo retomar el liderazgo matinal, sino también recuperar la confianza de una audiencia cada vez más fragmentada. El tiempo dirá si este cambio estratégico logrará revertir la crisis de Telecinco o si solo será una medida temporal en medio de un panorama incierto. Sin embargo, lo que queda claro es que la televisión está lejos de ser un terreno estático, y Ana Rosa Quintana vuelve al epicentro del cambio.