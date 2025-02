Una invitada impresiona a todos en 'El Diario de Jorge' con su testimonio: "Tuve un accidente de tráfico y ..."

En una de las entregas más emotivas de 'El Diario de Jorge', Mamen, una mujer decidida a encontrar el amor, ha sorprendido a Jorge Javier Vázquez y a la audiencia de Telecinco con un impactante testimonio que ha dejado a todos sin palabras. Aunque acudía al programa con una actitud alegre y optimista, su historia personal ha revelado una tragedia que marcó su vida para siempre.

Mamen ha relatado cómo un accidente de tráfico cambió su destino. El suceso fue tan grave que tuvo que ser inducida a un coma para salvar su vida. Sin embargo, lo más desgarrador llegó al despertar: "Al despertar me enteré de que habían incinerado a mi marido. ¡Había muerto!", ha contado, con una mezcla de serenidad y fortaleza que ha impactado tanto al presentador de Mediaset como al público. A pesar de la dureza de su pasado, Mamen se ha mostrado con una energía arrolladora y una vitalidad que ha dejado claro que ha superado el trauma. Su participación en el programa no solo ha sido un acto de valentía, sino también una muestra de resiliencia. "Vengo con las pilas cargadas", ha asegurado, demostrando que el dolor no le ha impedido seguir adelante en la búsqueda de la felicidad.

Durante la emisión de 'El Diario de Jorge' de este miércoles, Mamen ha tenido la oportunidad de conocer a Manuel, un hombre de 59 años residente en Ibiza. Aunque la idea era ver si surgía una chispa entre ellos, la química no ha fluido. "A mí me gustan más jóvenes", ha confesado Mamen sin rodeos, dejando claro que sabe bien lo que busca. El momento más divertido de la tarde ha llegado con la incorporación de Daniel, un madrileño de 40 años interesado en conocer a Mamen. La sorpresa ha sido mayúscula cuando Jorge Javier Vázquez ha anunciado que Daniel es instructor de submarinismo. El comentario ha desatado risas en el plató, dado que Mamen había hecho previamente una referencia humorística sobre su difunto marido, quien era un apasionado del submarinismo. "Vaya, que ya creía que lo iba a empadronar ahí abajo y todo", ha bromeado Mamen entre carcajadas.

Finalmente, Mamen y Daniel han acordado tener una cita, dejando abierta la posibilidad de que su historia continúe en futuras emisiones del programa. Por su parte, Manuel también ha tenido su oportunidad, al conectar con una pretendienta de Mallorca, con quien planea conocerse en persona próximamente.