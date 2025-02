Jorge Javier Vázquez se pronuncia sobre Melody y su futura participación en Eurovisión 2025: "Tiene tablas para aburrir"

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a generar debate con su última columna en la revista 'Lecturas', donde ha abordado dos de los temas más comentados en los últimos días: la victoria de Melody en el Benidorm Fest y la polémica en torno a Karla Sofía Gascón. Con su estilo directo y sin rodeos, el presentador de Telecinco ha compartido sus impresiones tanto sobre la cantante sevillana como sobre la actriz madrileña, generando reacciones entre sus seguidores.

En su artículo, Jorge Javier Vázquez rememora los inicios de Melodyen la música y cómo coincidió con ella cuando presentaba 'Rumore Rumore' en Antena 3. Según el ex presentador de 'Sálvame', en aquel entonces no auguraba un futuro prometedor para la joven artista andaluza. "Pensaba que sería devorada por la industria. Me equivoqué", admite Jorge Javier Vázquez, reconociendo que subestimó la capacidad de esfuerzo y perseverancia de Melody. Asimismo, el comunicador de Mediaset ha elogiado la trayectoria de la cantante y destaca su evolución a lo largo de los años. "Tiene tablas para aburrir. Controla el escenario como pocas y lo disfruta", comenta en su blog. No obstante, también señala que el repertorio de Melody es su principal desafío y expresa ciertas dudas sobre la idoneidad de su canción "Esa diva" para competir en Eurovisión 2025. A pesar de ello, resalta la dedicación y el trabajo constante de la artista, lo que, a su juicio, ha sido clave para su éxito.

Melody tras ganar el Benidorm Fest La Razón La Razón

Por otra parte, Jorge Javier Vázquez no ha dejado pasar la polémica en torno a Karla Sofía Gascón, actriz nominada al Oscar por "Emilia Pérez", cuya imagen pública se ha visto afectada recientemente por la reaparición de antiguos tuits polémicos. En su columna, el presentador de 'El Diario de Jorge' se muestra contundente en su valoración de Gascón, describiéndola como alguien que "se maneja entre mal y peor imposible". El presentador también no solo cuestiona su discurso, calificándolo de "ramplón e intelectualmente nulo", sino que también critica su forma de expresarse y su tendencia a involucrarse en controversias innecesarias. "Se mete en charcos estériles y abusa del victimismo", sentencia, añadiendo que, debido a estas características, "sería una extraordinaria concursante de realities".

Karla Sofia Gascon después de recoger su reconocimiento en la gala del cine europeo que se celebró en Lucerna Agencia AP

Además de hablar sobre Melody y Gascón, Jorge Javier Vázquez también ha aprovechado su columna para comentar el nivel del Benidorm Fest 2025. Según él, la calidad de los participantes ha sido inferior en comparación con ediciones anteriores. "Muchos críticos han alertado sobre la precariedad de las ofertas. No se entiende. Tienen un año para escoger a los participantes", señala, mostrando su decepción con el proceso de selección. En este contexto de autocrítica sobre el certamen, Paula Vázquez, una de las presentadoras del Benidorm Fest 2025, también ha reflexionado sobre su experiencia en el evento. En una entrevista para 'La Ventana' de la Cadena SER, la periodista ha reconocido que la primera semifinal no cumplió con las expectativas debido a la falta de ensayos. "Parecía que no había química entre las presentadoras cuando sí la había en realidad", ha admitido, explicando que tanto ella como Ruth Lorenzo e Inés Hernand se sintieron algo "encorsetadas" durante la gala, lo que afectó la fluidez del espectáculo.

A pesar de las dificultades iniciales, Paula Vázquez, presentadora de 'Bake Off: Famosos al horno' de RTVE, se ha mostrado satisfecha con el resultado final del festival, describiendo la experiencia como "brutal" y comparándola con "bajar de una nave espacial". Asimismo, la periodista ha valorado positivamente el trabajo en equipo y el aprendizaje obtenido, subrayando que la falta de rodaje inicial no empañó el entusiasmo ni el compromiso del equipo por ofrecer un evento de calidad en las galas posteriores.