De intentar salvar su matrimonio a pensar en el divorcio en pleno 'El Diario de Jorge'

Lo que ha comenzado como un intento por resolver diferencias cotidianas ha terminado en una revelación inesperada que podría llevar al divorcio. Carmen ha acudido al programa 'El Diario de Jorge', presentado por Jorge Javier Vázquez en Telecinco, con el objetivo de darle un ultimátum a su esposo Rafa debido a su falta de orden en casa. Sin embargo, lo que ha descubierto en el plató de Mediaset la ha dejado desconcertada y replanteándose su relación.

Carmen ha llegado al programa con la intención de hacer reaccionar a su marido. "Es muy limpio, pero muy desordenado", ha comentado mientras mostraba un vídeo que evidenciaba el caos en su hogar, con ropa tirada y objetos fuera de lugar. "Ya no puedo más, he venido para que espabile y cambie eso", ha declarado, dejando claro que este era su segundo matrimonio y que no dudaría en firmar su segundo divorcio si la situación no mejoraba. Por su parte, Rafa, quien inicialmente no sabía el motivo de su participación en el programa, ha bromeado sobre la posibilidad de encontrarse con un hijono reconocido. Sin embargo, la atmósfera ha cambiado drásticamente cuando ha empezado a hacer comentarios que han sorprendido e indignado a Carmen, quien seguía la entrevista tras bambalinas.

Entre sus declaraciones más impactantes, Rafa ha afirmado que "si me sale un niño, que por mi trayectoria podría ser, no puedo volver a casa", dejando atónito al propio Jorge Javier Vázquez. Además, ha hecho comentarios subidos de tono sobre su vida íntima, afirmando que "tengo una nutria adolescente, porque hay que tocarme solo un poquito y listo", lo que ha provocado incomodidad tanto en el plató como entre los espectadores. Cuando Carmen y Rafa se han reencontrado en el plató, la tensión era palpable. Lejos de encontrar un punto de conciliación, Carmen ha sido contundente: "Tienes que cambiar, no solo en ser más ordenado, tienes que cambiar en todo... si no, tendrás que buscarte un buen bufete de abogados". Rafa, sorprendido, ha intentado calmar la situación con un simple: "Total, otro divorcio más... Vale Carmen, me ha quedado claro el mensaje, me voy a portar bien".

El episodio, que se ha hecho viral en cuestión de minutos en redes sociales, ha dejado a Carmen con más dudas que certezas. "A mí no me ha quedado nada claro. Yo no sabía nada de lo que él ha contado", ha sentenciado al despedirse del programa que dirige el ex presentador de 'Sálvame'.