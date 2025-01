Javi Poves, el polémico exjugador terraplanista, llama "rata de laboratorio" a Gonzalo Miró

Javi Poves es el hombre de moda en el futbol modesto nacional. Tras su sonoro enfrentamiento en rueda de prensa con el vicepresidente del club extremeño Cacereño, sus recientes declaraciones en "El Partidazo de COPE" más la última celebración de uno de sus jugadores, ha provocado que el ex jugador del Sporting de Gijón haya aparecido este mediodía en "Espejo Público" como uno de los invitados del magacín matutino de Antena 3. Durante la entrevista, no exenta de polémica, Poves ha retado al programa de Atresmedia a organizar un debate en el que las dos posturas (terraplanismo y que la Tierra es esférica) se enfrenten, además de un sonoro comentario a Gonzalo Miró, que ha subido la temperatura de una de las entrevistas más surrealistas de lo que llevamos de 2025.

Todos somos "unas ratas de laboratorio"

No hay duda de que las creencias de Javi Poves, son cuanto menos llamativas y polémicas. Entre ellas destacan su afirmación de que la "Tierra es plana", la no creencia del alunizaje en la Luna, situarse a la misma altura en cuanto a conocimiento de grandes científicos de la historia como Galileo Galilei "porque no se puede comprobar" según el exfutbolista, además de defender que los "hijos no son nuestros", por la sencilla razón según él de que cuando los registras empiezan a pertenecer al Estado, ya que si no te comportas como se supone que se debe uno de comportar, es el propio Estado quien te quita la custodia de tus hijos. Con todos estos argumentos, el entrenador/presidente del Colonia Moscardó, un club humilde de la ciudad de Madrid que milita en la cuarta división del balompié español (2ºRFEF), ha accedido a las preguntas de las contertulios de "Espejo Público", teniendo un especial rifirrafe con Gonzalo Miró, llamándolo "rata de laboratorio", despertando el estupor de todos los presentes en el plató de Atresmedia.

No había sido la primera pregunta, pero sí la que más polémica ha generado por la calificación utilizada por Poves para referirse al contertulio de "Espejo Público". Gonzalo Miró preguntaba con asombro cuáles eran los intereses de convencer a la sociedad de que la tierra es redonda (aunque en realidad se refería a forma esférica, como se retractó rápidamente tras la queja de Javi Poves). La respuesta del invitado, sorprendió a todos los presentes: "Bueno yo siempre expongo el mismo caso. Las ratas blancas de laboratorio se les encierran, se les meten enfermedades y se les descarga electricidad pero si tú las sacas de la jaula las puedes acariciar como si no pasará nada, pues bien tú eres esa rata de laboratorio" comentaba Javi Poves que generó una risa incómoda de los compañeros de "Espejo Público". Continúo explicando que "no solo Gonzalo es una rata de laboratorio, todos los somos" incluyéndose a él mismo, comentando "que estamos presos en un sistema opresor al igual que los rodeadores en los centros de investigación , de ahí la utilización de este sonoro símil que no ha dejado indiferente a nadie.

El debate del siglo

Además de repetir las mismas "creencias" que en "El Partidazo de COPE", Javi Poves no ha dudado en retar al programa, admitiendo que sería una apuesta segura y que conseguiría la máxima audiencia posible. En este debate, "Espejo Público" reuniría a académicos, ingenieros, científicos etc, que rebatirían con el equipo formado por el exjugador terraplanista, quien afirma tener a muchas personas de su lado, ya que aunque en español el número es reducido, sus creencias terraplanistas en el habla inglesa suma miles de adeptos.