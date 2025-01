Javier de Pecos confiesa en 'El Hormiguero' su peor momento encima de un escenario: "Vi mi vida pasar en pocos segundos..."

El programa 'El Hormiguero' de Antena 3 ha vivido este martes por la noche una velada nostálgica y especial con la visita de Pecos, el dúo que marcó a generaciones de españoles con su música. Los hermanos madrileños Francisco Javier y Pedro José Herrero Pozo, quienes se hicieron famosos en los años 70 y 80, presentaron su nueva gira titulada 'Dos voces y una historia', que celebra sus 45 años de carrera musical.

La emoción ha sido palpable desde el inicio del programa. Pablo Motos, presentador del espacio de Atresmedia, ha dado la bienvenida diciendo: "Hoy vamos a pasar un buen rato, va a ser una noche especial porque hoy han venido a divertirse Javier y Pedro, Pecos". El público ha respondido con una ovación, reflejo del cariño que aún se les tiene a los artistas. El dúo, que no tocaba junto desde hace 20 años, ha compartido su sorpresa por la acogida masiva de su regreso. "Si me dicen hace tres meses que íbamos a terminar todas las entradas de nuestra gira, no me lo hubiera creído", ha confesado Javier. Pedro, por su parte, ha añadido que lo que empezó como un plan para 15 conciertos ha crecido a más de 30 fechas. "Ya vamos por 34, porque no paran de salir ciudades. Será un gusto reencontrarse con tanta gente que nos ha seguido durante tantos años", ha afirmado.

A lo largo de la entrevista, los hermanos han recordado momentos de su carrera y la dificultad de manejar la fama desde jóvenes. Con apenas 15 y 16 años, los integrantes de Pecos se convirtieron en un fenómeno comparable al de estrellas internacionales actuales. "No podíamos salir a la calle y menos juntos", ha comentado Javier. Pedro ha recordado que los fans llegaban incluso a llevarse el felpudo de su casa o las matrículas de los coches. "Era como una prisión por el acoso de no poder salir muchas veces tranquilo a la calle, pero con fama", ha asegurado. La entrevista también ha dejado espacio para el humor. Al hablar sobre las letras de sus canciones, Pedro ha admitido: "No me acuerdo de muchas, porque las escribí cuando tenía 15 años. Ahora tengo 62 y la memoria empieza a fallar". Entre risas, Javier le ha tranquilizado asegurando: "Yo sí me las sé".

Por otra parte, Pecos también han compartido la curiosa historia de su nombre artístico, que resulta de combinar letras de sus nombres: la P y la E de Pedro, la C y la O de Francisco, y la S del plural. "No queríamos un nombre largo y este nos parecía fácil de recordar. Además, tenemos que decir que no somos Los Pecos, sino Pecos", ha explicado Javier. Aunque admitieron que al principio no les gustaba, ahora lo ven como una marca personal. Los años de giras y conciertos también han dejado anécdotas inolvidables. Pedro ha recordado las dificultades de viajar en los años 70, cuando los trayectos podían durar horas debido al mal estado de las carreteras. Además, han hablado de las inusuales formas en que debían abandonar los conciertos para evitar a las multitudes, incluyendo coches de bomberos y ambulancias.

Una de las historias más impactantes ha sido la de un incidente en el escenario. "Casi me electrocuto al principio de un concierto. Si no se da cuenta el manager, a lo mejor hoy no estaría aquí. Vi mi vida pasar en pocos segundos y fue algo horroroso", ha relatado Javier. El accidente, provocado por un micrófono mojado, obligó a Pedro a terminar el espectáculo solo de principio a fin ya que su hermano no se encontraba bien. En otro orden de cosas, entre las sorpresas de su carrera, destaca el encuentro con Salvador Dalí, quien quedó cautivado por su canción 'Esperanza'. Los hermanos madrileños han recordado ese día como una experiencia única, en la que el pintor les obsequió dos libros con dibujos personalizados. "Dalí nos dijo que le impresionaba que dos niños de 15 y 16 años cantaran así y que tuviera tanto éxito", ha comentado Javier.

En cuanto a sus planes futuros, los artistas han manifestado su deseo de grabar un nuevo álbum. "Me encantaría hacer un último o penúltimo disco con las voces maduras que tenemos ahora", ha dicho Pedro. También han enfatizado la importancia de mantener su tono vocal, que Javier ha conservado intacto gracias a un entrenamiento constante. Con más de 115.000 entradas vendidas, la gira 'Dos voces y una historia' promete ser un recorrido por los éxitos que marcaron a varias generaciones. Canciones como 'Háblame de ti' o 'Esperanza' se mezclarán con los recuerdos de sus primeros años de carrera y las vivencias que convirtieron a Pecos en un ícono del pop español. "Es un privilegio poder volver a los escenarios y sentir el cariño de la gente. Estamos disfrutando esta etapa como nunca antes", ha concluido Pedro.