Josep Pedrerol revela en 'El Hormiguero' cómo es su relación con Florentino Pérez: "Es mi amigo, pero..."

El periodista deportivo Josep Pedrerol ha sido el invitado del tercer lunes de enero en 'El Hormiguero'. Conocido por liderar los programas 'Jugones' en laSexta y 'El Chiringuito de Jugones' en Mega, Pedrerol ha conversado con Pablo Motos y las célebres hormigas Trancas y Barrancas sobre su carrera profesional, la actualidad deportiva y aspectos más personales. El comunicador catalán, quien se ha consolidado como un referente gracias a su estilo directo y carismático, ha deslumbrado a la audiencia con declaraciones sinceras y momentos de humor.

Pablo Motos ha arrancado el programa con una presentación muy graciosa del invitado: "El programa de hoy no os lo podéis perder porque vamos a tener muchas exclusivas, exclusivas... Hoy ha venido a divertirse a 'El Hormiguero', Josep Pedrerol", ha dicho imitando el característico estilo del periodista. Pedrerol, quien ha sido recibido con una ovación, ha confesado sentirse impresionado por la experiencia: "No estoy acostumbrado a ir a otros programas de televisión. Estoy acostumbrado a lo mío porque es lo que controlo y sé hacer", ha afirmado.

Por otra parte, Pablo Motos ha destacado la apretada agenda de Pedrerol, quien lidera dos programas diarios: "No paras entre 'Jugones' y 'El Chiringuito de Jugones'. ¿Cuándo descansas?", ha preguntado. Pedrerol, por su parte, ha respondido: "Ya descansaré cuando me toque. Lo importante es disfrutar lo que hago, y tengo la suerte de trabajar con un gran equipo. Yo luzco el trabajo que hace el equipo detrás de mí. No me considero una estrella; soy uno más". El periodista también ha compartido detalles sobre cómo aprovecha su tiempo libre para desconectar. "Veo fútbol, pero intento viajar y disfrutar de cenas en buena compañía. Últimamente, estoy descubriendo Málaga, que me encanta. También he empezado a madrugar para caminar una hora por las mañanas. Me he quitado una hora de sueño, pero siento que he ganado una hora de vida", ha explicado. Asimismo, entre risas, ha comentado sobre su interés por mantenerse en forma: "Me han dicho que con la edad es bueno hacer fuerza. Estoy intentando cuidarme más".

La conversación se ha ido poco a poco alejando del lado personal del periodista y se ha adentrado en el ámbito futbolístico, donde Pedrerol ha reflexionado sobre su conocida afinidad por el FC Barcelona y su supuesta parcialidad. "Soy del Barcelona, pero no soy palmero del club. Si el equipo hace algo mal, lo digo. Además, si el Madrid juega una final de Champions contra un equipo no español, voy con el Madrid", ha asegurado. Incluso ha bromeado sobre la percepción pública: "Pregunté a la inteligencia artificial si yo era del Barça, y me respondió que era madridista. Ni la IA me cree". Además, Pedrerol ha abordado la intensidad emocional que el fútbol despierta en los aficionados: "Mientras haya sentimiento, el fútbol será invencible. Es un deporte de los aficionados, no de los jugadores o directivos. Los futbolistas deberían entender el esfuerzo que hacen los seguidores para verlos jugar cada fin de semana".

En cuanto a incidentes personales, ha revelado que, aunque recibe amenazas en redes sociales, nunca ha tenido problemas serios en persona. "Hubo un chico en Barcelona que me hacía una peineta cada vez que me veía. Me lo tomé con humor. Incluso quienes nos odian, en el fondo, nos siguen", ha comentado entre risas. La entrevista también ha abordado la situación del futbolista Dani Olmo, inscrito de forma cautelar por el FC Barcelona: "Es una medida temporal que aún no se ha resuelto. Si finalmente no se acepta la inscripción, Olmo podría quedar libre para buscar otro equipo". Ante esta situación, Trancas ha aprovechado la oportunidad para bromear sobre la posibilidad de que el Real Madrid lo fichara, a lo que Pedrerol ha respondido con humor: "De momento, eso no está previsto". Sobre Carlo Ancelotti, el periodista ha afirmado tener información: "No lo van a echar esta temporada. Es respetado por el club, y aunque ha habido fallos, el equipo lidera LaLiga. Para mí, es el mejor entrenador del mundo". También ha mencionado a Kylian Mbappé como el mejor jugador actual, aunque ha destacado el potencial Lamine Yamal: "Tiene todo para superarlo, pero hay que dejarlo disfrutar. Compararlo con Messi, como hacen muchos ahora, es ponerle demasiada presión a un chico de 17 años".

En otro orden de cosas, Pedrerol ha hablado sobre su relación con figuras destacadas del fútbol como Florentino Pérez y Joan Laporta: "Nos llevamos bien y entendemos nuestro papel. Florentino es mi amigo, aunque hemos tenido roces. Nunca me ha dado privilegios, y eso es algo que respeto. Al contario de lo que mucho creen no estoy con Florentino todos los día hablando, ni me hace los guiones del programa. Si hay que decir que es verdad que cuando algo no le gusta se enfada, pero no pasa nada". Respecto a las críticas que recibe en redes, Josep ha sido claro: "No leo los comentarios. Estamos en un punto de toxicidad importante en redes sociales. Hay jóvenes que pasan ocho horas conectados; es una adicción peligrosa. Hay que enseñarles que hay más en la vida, como salir a la calle o hablar en persona".

Sobre si los contertulios hacen un papel o no, el periodista ha desmentido que los momentos tensos de 'El Chiringuito' estén guionizados: "Nada está pactado. Somos auténticos, y eso la gente lo nota. Aunque hemos tenido piques entre compañeros, siempre resolvemos las diferencias porque somos un equipo". Además, Pedrerol ha recordado anécdotas del programa, como un altercado entre Loco Gatti y otro tertuliano: "Parecía que iba a terminar en una agresión, pero lo solucionamos. Eso sí, no toleramos faltas de respeto, y pedimos disculpas cuando algo se sale de control".

Finalmente, la entrevista ha culminado con un toque de humor sobre las fotos de Pedrerol en piscinas: "No me había dado cuenta de que tenía tantas en Instagram. Creo que son fotos de hace muchos años", ha dicho entre risas. Asimismo, ha dejado claro quiénes son para él los tres mejores entrenadores: "Ancelotti para mi es el primero, el segundo es Mourinho y el tercero Guardiola. Los dos últimos porque son estudiosos del fútbol, aunque tiene estilos diferentes de juego, y el primero Ancelotti porque tiene algo en los que es el mejor: sabe gestionar a las estrellas".