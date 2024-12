Vuelven “Los Pecos”: “Tenemos el mismo entusiasmo e ilusión de antaño”

La vuelta de “Los Pecos”, los hermanos Javier y Pedro Herrero, a los escenarios tras años separados es todo un acontecimiento. Ya tienen firmada una gira de conciertos, “Dos voces y una historia”, por toda España para conmemorar el 45 aniversario de su debut musical. Es Javi quien nos dice que “llevábamos tiempo pensando en el regreso, creemos que ahora es un buen momento para hacerlo, y nos vamos a aventurar a estar otra vez en la carretera. Será una gira larga, muy emotiva e ilusionante por el reencuentro con tanta gente que nos quiere”.

- De varias generaciones.

- Abuelos, padres y nietos. Estos conciertos son un homenaje a todos ellos, que escuchan nuestras canciones… y que nos siguen reconociendo por la calle.

- Con su hermano es uña y carne.

- Estamos muy unidos y me causa una enorme alegría volver a los escenarios a su lado. Nos apetece mucho a los dos.

- ¿Cuáles cree que son sus canciones más emblemáticas?

- Desde que salimos al escenario hasta que nos vamos el público canta desde “Señor” a “Háblame de ti”, “Y te vas”, “Acordes”, “Que no lastimen a tu corazón”…

- ¿Qué les diferencia de “Los Pecos” de los inicios?

- Tenemos el mismo entusiasmo e ilusión de antaño, las mismas ganas de cantar y el optimismo de conseguir los éxitos de siempre. La gente se identifica con las letras de nuestras canciones, es algo que ha perdurado con el paso del tiempo. Estamos muy contentos.

- ¿Cómo se imagina la vuelta?

-:Pues será muy emotiva. Supongo que estaré un poquito nervioso… En enero nos pondremos a ensayar y a partir de marzo comenzaremos la gira. Ya tenemos firmados más de veinte conciertos.

- ¿Javier y Pedro mandan por igual en el dúo?

- Todo es al cincuenta por ciento. Aquí no manda uno más que el otro. Sería absurdo. Siempre hemos decidido las cosas juntos. Y no va a cambiar ahora.

En el plano personal, Javi y su mujer no pudieron cumplir su gran sueño de adoptar un niño: “lo intentamos y la cosa se dilató tanto en el tiempo que no pudo ser. Fue muy triste, pero no nos quedó más remedio que hacernos a la idea”.