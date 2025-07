Joanna Ivars reaparece en laSexta tras su grave accidente esquiando: "Sabía que me podía morir"

La responsable del departamento de meteorología de laSexta, Joanna Ivars, regresó a la cadena este martes tras haber sufrido un accidente de esquí que la mantuvo cinco meses de baja. Sus compañeros de 'Más Vale Tarde' y laSexta Noticias acogieron a la meteoróloga con un caluroso abrazo antes de contar a los telespectadores la situación que había vivido.

Los hechos se remontan al pasado mes de febrero en las pistas de esquí de Formigal, en Huesca. La colaboradora de la sección de meteorología ha admitido en el programa presentado por Cristina Pardo e Iñaki López que "no estaba haciendo el loco", aunque sí que estaba "fuera de pista" y ahí es donde radica "el quid de la cuestión".

La encargada de dar la información del tiempo decidió junto a uno de sus profesores esquiar en una zona que "estaba balizada, donde la gente hace ese fuera de pista", ha seguido explicando, "ese día estaba cansada y, realmente, no estaba segura de lo que iba a hacer".

Unos momentos después, ha comentado, se quedó sin pista y salió "volando hacia la pared del río", por lo que decidió abrir los brazos y piernas en cruz para evitar hacerse alguna fractura. Sin embargo, su abdomen absorbió todo el impacto, "un despiste" que le ha costado "bastante caro".

Tras el golpe, el cuadro clínico que presentaba era una hemorragia interna en el hígado, además de haberse roto el conducto biliar y el páncreas.

Paso por el hospital

Joanna Ivars fue llevada primeramente al hospital de Huesca, donde le atendieron "increible", pero después tuvo que ser trasladada hasta el hospital Miguel Servet de Zaragoza, que cuenta con un equipo especialista en hepatobiliopancreática. La meteoróloga estuvo 17 días en la UCI y un mes y medio en planta.

"Tuve la gran fortuna de llegar a un sitio donde me salvaron la vida. Cada persona con la que he tratado en ese hospital nos ha tratado mejor", ha agradecido la meteoróloga.

"En el momento que tuve el accidente y me dio la hemorragia, yo sabía que estaba muy grave y que me podía morir. En ese momento supe que no podía desconectarme y que tenía que llegar hasta el hospital. En esa situación sale una fuerza de sobrevivir, no sabes de dónde. A veces pienso que no era mi día, que no me tenía que ir", ha terminado de contar Ivars.