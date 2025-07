La protagonista de 'Yo soy Bea' se sincera: " No podía estar en sitios públicos no caracterizada"

Ruth Núñez, la protagonista de una de las series más vistas de los primeros años del 2000, 'Yo soy Bea', se ha sincerado sobre las consecuencias de interpretar a un personaje como el de Beatriz Pérez Pinzón.

En el podcast 'Con los pies en el suelo' de Ixi Ávila, la actriz ha desvelado que aunque no estuviera en el contrato, se había acordado que ella "no podía estar en sitios públicos no caracterizada".

Algo que le parecía "absurdo" y que aún no comprende porque "yo había hecho más cosas y la gente ya sabía quién era yo".

"El no hacer eso me privó, porque era una cosa pactada, y hubo un montón de cosas que no hice, como ir a premios. Todo cosas públicas, porque o iba de Bea o no iba", ha explicado.

Cabe recordar que su personaje se basaba en una chica de 26 años poco agraciada que comienza a trabajar en la codiciada revista de moda y tendencias 'Bulevar 21', donde se enamora de su jefe.

"Yo hice una serie de una persona fea, que era válida, pero que había que hacerla guapa para completar todo", ha rememorado.

El peor momento llegó cuando desde Telecinco le ofrecieron dar las campanadas de 2007 junto a otros rostros de la serie, pero caracterizada como el personaje.

"Teníamos al guapo, que podía ir elegantemente vestido, que era Álvaro, luego teníamos a Bárbara, que como ella era guapa fue vestidísima, y a mí me hicieron un vestido a posta para la ocasión y lo hicimos en personaje", ha contado.

"Teníamos a las bellezas y estaba yo", ha lamentado la actriz que por aquel entonces ya había formado parte de otras ficciones como 'Compañeros' o 'El Pantano'.