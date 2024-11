Joaquín Prat se emociona al hablar de lo que ha visto en Valencia tras la DANA: "Es difícil de olvidar..."

Joaquín Prat ha regresado al plató de 'Vamos a ver' de Telecincodespués de pasar varios días en Paiporta, una de las localidades más afectadas por la reciente DANA que asoló la Comunidad Valenciana. Su retorno, cargado de emociones, ha estado marcado por un conmovedor discurso dirigido tanto a los habitantes de la zona como a su audiencia, en el que Prat ha compartido su experiencia informando desde el lugar de los hechos y sus sentimientos al presenciar el dolor de las víctimas.

El presentador, que había estado en la zona 0 cubriendo en directo el impacto del temporal, ha comenzado agradeciendo a todos los vecinos por su hospitalidad: "Gracias a todos los paiportinos y a los habitantes de los pueblos de la huerta sur que nos permitieron hacer nuestro trabajo para contar el enorme sufrimiento que están viviendo". Asimismo, ha reconocido el apoyo y la generosidad recibidaen medio del dolor, destacando la entereza y solidaridad que los residentes han mostrado ante la tragedia. Prat, visiblemente afectado, ha relatado su conmoción por las escenas que ha vivido: "Es difícil olvidar el sufrimiento que estáis padeciendo. Es una tragedia que lo ha arrasado todo". Además, el comunicador de Mediaset ha confesado que sentía el impulso de regresar a las zonas afectadas para seguir ayudando: "Esta mañana, cuando me he levantado, lo que me pedía el cuerpo era volver a ir y estar con esta gente".

Durante su discurso, Prat ha destacado la respuesta solidaria de la juventud, desmontando el estereotipo de la "generación de cristal". El presentador de 'Vamos a ver' se ha mostrado asombrado por el esfuerzo de los jóvenesvoluntarios que, en ausencia de recursos adecuados, recurren a soluciones improvisadas como bolsas de plástico para protegerse mientras trabajan incansablemente en la limpieza de calles y viviendas. "Si esta es la juventud española, estamos salvados", ha expresado con admiración. Sin embargo, el periodista no ha dejado de señalar las deficiencias en la gestión de la catástrofe. Prat ha cuestionado la falta de recursos y la tardanza de la respuesta oficial, pidiendo explicaciones a las autoridades. "¿Dónde está la maquinaria pesada, los policías, la Administración o el Ejército?", ha preguntado, visibilizando la frustración y el sentimiento de abandono de muchos afectados.

Por otra parte, además de agradecer y rendir homenaje a las víctimas y voluntarios, Prat también ha exigido responsabilidadespolíticas. Se ha dirigido al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, pidiendo que asuman las consecuencias de su gestión y dejen sus cargos. Prat ha recordado las alertas previas emitidas por la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar, sugiriendo que se podrían haber evitado o mitigado los daños si se hubiera actuado "con mayor celeridad".

Finalmente, el presentador ha compartido una historia que le ha marcado profundamente durante su estancia en las zonas afectas: la de una mujer cuyo suegro permanece desaparecido porque no recibió aviso en su vivienda social. Prat ha subrayado la urgencia de atender a todas las víctimas y evitar que situaciones como esta se repitan, en un llamamiento tanto a la solidaridad como a la responsabilidad institucional.