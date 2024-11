Juan José Ballesta cuenta el dineral que Telecinco le ofreció para "Supervivientes" y por qué nunca aceptó la oferta

A lo largo de sus más de veinte años de emisiones, por "Supervivientes" han pasado todo tipo de rostros conocidos de diferentes esferas sociales. Cantantes, actores, personajes de la farándula y hasta políticos se han embarcado en la aventura hondureña ante millones de espectadores, pero hay un nombre propio que nunca ha pasado por la isla del Caribe y que parece que nunca lo hará. Se trata de Juan José Ballesta, que acaba de publicar su libro "La vida mejor. El Bola, la fama y todo lo demás".

Entre sus páginas, el actor se sincera sobre diferentes aspectos de su vida y narra desde sus primeros años frente a las cámaras hasta los últimos episodios polémicos que le han llevado a protagonizar titulares.

También ahonda en su salto a la telerrealidad de la mano de programas como "Splash. Famosos al agua" o "MasterChef Celebrity", pero hay un título en el que nunca aceptó participar. "Supervivientes" no está hecho para él, según desvela en sus memorias.

"La isla no me da miedo. Dame tarántulas, dame hambre, dame sobre todo pescar con un palo y una liana. Eso, todo lo físico, creo que se me daría muy bien. (...) A mí lo que me da miedo es la vuelta a la realidad y sentarme en el plató. Que se plante gente al lado que te busca las cosquillas, que te provoca para que saltes. Si saltas y te defiendes, en ese instante, has perdido tu reputación para siempre, hayas hecho lo que hayas hecho en la isla", cuenta el actor.

Tiene claro que su paso por la televisión ha de ser como actor, "no como famoso", y por eso nunca aceptaría participar en "Supervivientes", a pesar del dineral que le han ofrecido.

Sin entrar en muchos detalles, Juan José Ballesta cuenta en su libro que la cifra alcanzó el montante de "50.000 euros por irme a una isla tropical", aunque no aclara si se trata de un caché completo o semanal. De ser esto último, se trataría de uno de los sueldos más altos de la historia del reality show, aunque por detrás de los 80.000 que se embolsa Isabel Pantoja por cada semana que aguantaba en la isla.