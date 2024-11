El vídeo viral de los voluntarios de la DANA que resume la solidaridad de toda España con el drama de la Comunidad Valenciana

Desde que el pasado 29 de octubre una DANA provocara la peor catástrofe sufrida por España en lo que va de siglo, ha sido numerosísimas las muestras de solidaridad de los españoles con los 78 municipios afectados de la Comunidad Valenciana. Durante el fin de semana, una oleada de solidaridad llegaba a pie a zonas como Catarroja para tratar de buscar a los desaparecidos, limpiar las calles, poner a salvo los enseres de muchas de las viviendas afectadas, para asistir a los afectados, para llevar comida, elementos de primera necesidad... Han sido miles los vídeos que han circulado por las redes sociales de personas anónimas (y no tan anónimas) que han trasladado al mundo un drama que será difícil que los valencianos puedan olvidar. Calles colapsadas por los coches arrastrados por la riada, de muebles que los vecinos han ido sacando de sus casas, casas anegadas y mucha, mucha solidaridad. Tráilers llegados desde todos los puntos del país con alimentos de primera necesidad y utensilios de limpieza, excavadoras de particulares ayudando a liberar las calles, coches todoterreno particulares llegados incluso del Rally Dakar para desplazar coches, furgonetas y todos los elementos que impiden que se pueda acceder a las zonas afectadas... pero también muchos jóvenes, "armados" con botas de agua, palas, escobas y mucha solidaridad.

También han circulado muchos vídeos denunciando el caos, la falta de organización de las instituciones, organismos públicos e incluso asociaciones que según han denunciado los internautas no han facilitado el trabajo de estos miles de personas que sólo buscan ayudar a los más afectados.

Mientras los políticos se enzarzan en discusiones sobre de quién fue la responsabilidad de no haber avisado a la población o de si la petición de intervención del Ejército era responsabilidad del Gobierno o de la Generalitat Valenciana, miles de personas se agolpaban en las calles anegadas e inaccesibles para buscar soluciones. No ha hecho falta la intervención de ninguna institución ni organismo público para que en muchas localidades hayan encontrado soluciones a los problemas más urgentes.

Lo más urgente era liberar calles y vaciar las viviendas para poder tener movilidad y poder buscar al casi un centenar de desaparecidos que todavía no han sido encontrados. Pero también para proceder a la limpieza, a la retirada del lodo, que acelera la posibilidad del inicio de una pandemia de enfermedades respiratorias o tétanos, que podrían aumentar aún mas si cabe, el drama de los 78 municipios afectados.

"A esto me refiero cuando digo que soy español"

Y después de la imagen del caos de los primeros días, un vídeo se ha hecho viral por la fuerza de sus imágenes, por lo que representa. Cientos de personas liberan una calle de Masanasa del agua y del barro, con una organización perfecta, al unísono, con escobas, cepillos, palas y cualquier utensilio capaz de desplazar agua. Su determinación y coordinación permite liberar el barro de una manera más eficaz, provocando una pequeña ola delante de ellos y liberando de las calles miles y miles de litros de agua que todavía permanecen en muchas de las calles. Muchos han sido los comentarios que ha generado la publicación alabando las tareas de limpieza y el esfuerzo de la gente. "Esta es la verdadera España, sin partidos políticos manipulando y sin distinguir color raza etc, ánimo y fuerza valencia", "a esto me refiero cuando digo que soy español", "el verdadero poder de la solidaridad, fuerza Valencia" o "Ahí los que comen jamón y los que no, blancos, asiáticos , negros, latinos.. todos uno, las España que siempre hemos soñado ver.. bajo del mismo cielo somos uno", son algunos de los comentarios de los usuarios.

Masanasa es uno de los municipios más afectados por la DANA, la mayoría de sus calles siguen siendo un lodazal, en las que es complicado distinguir la acera de la carretera. Muchos de los tramos son peligrosos porque el lodo engaña y puede hacer que el que lo pise acabe semienterrado hasta la rodilla. Sus 8.000 habitantes luchan desde el primer día por salir adelante. El lunes llegaron los primeros vehículos del Ejército, pero el verdadero ejército es el de los voluntarios que cada día acuden al municipio a a portar su granito de arena para que los vecinos puedan ver avances, aunque sean lentos, para que no caigan en el desánimo y para arrimar el hombro en cada lugar en el que se necesite.

Cifras oficiales de la DANA en la Comunidad Valenciana

La DANA que asoló la Comunidad Valenciana hace 10 días, afectó a cerca de un millón de personas de 78 municipios. Las cifras oficiales publicadas por el Gobierno indican que las víctimas mortales confirmadas ascienden a 217 (211 en Comunidad Valenciana; 5 en Castilla-La Mancha; 1 en Andalucía), se han practicado 203 autopsias, se ha rescatado a 36.572 personas, 124 en las últimas 24 horas. Hasta la fecha, hay 7.987 efectivos del ejército desplegados, de los que 2.103 son de la Unidad Militar de Emergencias (UME), incluidos 16 psicólogos y psiquiatras. Además, cuentan con el apoyo de 9.200 agentes de la policía y de la Guardia Civil.

Un total de 1.639 vehículos terrestres, aéreos y acuáticos especializados, 12 helicópteros, 93 máquinas de ingenieros, 1429 vehículos de intervención y transporte, 18 embarcaciones y 27 perros de búsqueda.

En cuanto a los enseres, se han distribuido 150.250 litros de agua embotellada, 21.420 raciones de comida y más de 5,6 toneladas de productos alimenticios.

Raciones de comida y Kg de productos alimenticios distribuidos: 21.420 raciones y 5.640 kg (total acumulado). Se han restablecido un total de 202.000 líneas de telefonía fija de las 220.000 afectadas (92%).

Asimismo, se han recuperado 118 kilómetros de carreteras y viarios. Se han empezado a colocar los 250 marcos que conformarán el desvío provisional de la A-7 que permitirá recuperar la conexión con la A-3 a la altura de Quart de Poblet.

Adif ha desplegado 430 trabajadores y 107 máquinas para despejar las líneas de Cercanías C-1, C-2 y C-3 y analizar los daños, así como para reparar la línea de alta velocidad Madrid-Valencia.

Se han despejado totalmente 40,5 km de vías de la C1, C2 y C3.

Se ha restablecido el servicio de media distancia entre Valencia-Castellón-Tarragona, también la línea de Teruel y la conexión Tortosa / Vinaròs- Valencia. En el túnel de Torrent se sigue con los trabajos de limpieza y en el túnel de Chiva ya se ha empezado a colocar vía.