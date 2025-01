Varios colaboradores de "Vamos a ver" cargan duramente contra Carmen Borrego: "Nos ha estafado"

La relación de Carmen Borrego y José María Almoguera continúa acaparando todos los titulares de la crónica social de nuestro país. El drama de la televisiva con su hijo está dando mucho de qué hablar después de que el joven se sincerara sobre su el acercamiento con su madre en la línea de la vida de "GH Dúo" y le enviase un mensaje de lo más conciliador, acercando posturas.

Horas después, Carmen Borrego reapareció en "Vamos a ver" y se derrumbó ante las cámaras en directo, muy emocionada por las palabras de José María. "Sabéis perfectamente lo que he pasado, nunca pensé que esto podía ocurrir... Tengo que hacer un ejercicio diario de no agobiarle, de darle un espacio, pero han sido meses francamente duros y he necesitado ayuda psicológica", comenzó diciendo, totalmente abatida. "No he dejado ni un solo día de mi vida de mandarle un mensaje, y creo que esa tranquilidad mía, el no decir nada malo de él...", desveló, explicando que esto último ha ayudado mucho en su reconciliación. "Estoy muy contenta", expresó, añadiendo que "estamos en la senda, en el camino de la reconciliación".

Carmen Borrego llorando en "Vamos a ver" Telecinco

Ahora, ha salido a la luz que madre e hijo se reunieron en Navidad antes de que el joven entrase en "GH Dúo". Según la periodista Sandra Aladro, esta reunión duró más de tres horas. "El pasado 30 de diciembre, 48 horas antes de que José María Almoguera entrase en 'GH DÚO', hubo un encuentro en la casa de Carmen Borrego bastante interesante. José María llego a las 18:15 horas con su hijo, después de recogerlo en la guardería. Tres cuartos de hora después llegó su hermana y en la casa estaba también el marido de Carmen. Durante tres horas y diez minutos, y en la fotografía digital podemos ver los minutos, estuvieron dentro de la casa toda la familia", ha comenzado explicando la colaboradora en "Vamos a ver". "José María se fue sobre las 21:20 horas y le ayudó el marido de Carmen a sacar bolsas, entiendo que de regalos para el niño. Una reunión de tres horas en la casa de tú madre es una reunión en la que se está bien. Creo que ha habido más conversación de la que se cree o al menos tiempo para tenerla y algo para lo que se convocó también a su otra hija, un encuentro familiar".

Algunos compañeros de Carmen, muy críticos con ella y su hijo

Después de conocer los detalles de esta reunión familia, y tras la última intervención de Carmen Borrego en "Vamos a ver", hoy sus compañeros han comentado este momento y algunos han sido muy críticos con la hermana de Terelu y su hijo. En concreto, Antonio Rossi, que no ha dudado en cargar contra ella y su hijo. "Todo lo que nos ha ido narrando desde la entrevista nos ha ido contando a borbotones, creo que en la reunión que tuvieron en su casa, que duró tres horas, planificaron la curva de la vida e hicieron el guion en esa casa para dejar en bandeja la portada del reencuentro. Nos ha estafado".

Alessandro Lequio, tras escuchar a Rossi, ha apoyado a su compañero, declarando que piensa igual que él. "Yo también lo creo", ha expresado con firmeza. Otros compañeros de plató, en cambio, no lo tiene tan claro como Rossi. Es "un sentimiento que tengo yo", ha añadido el periodista sobre el asunto.