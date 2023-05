¡Ha nacido una estrella y se llama Andrea Guasch!

Séptima entrega de la décima edición de 'Tu cara me suena' presentada, como siempre, por Manel Fuentes en Antena 3. Una noche marcada por la ausencia de Merche, que no pudo estar presente en la gala por enfermedad y en la que la victoria fue para Andrea Guasch, que se puso en la piel de Ariana Grande. Es su tercer triunfo en siete galas, donde ya ha ganado con anterioridad imitando a Chanel y Ángela Carrasco.

La colíder Miriam Rodríguez, triunfadora de la última gala, abre fuego esta semana. Se enfrenta al reto de hacer de Tini Stoessel con "Miénteme". Muy sexy y conseguido el trabajo de la ex de 'OT'. Le sucede la graciosísima Susi Caramelo (nunca ha tenido hijos pero confiesa que una vez intentó amamantar a un gato) que, en la velada de hoy, tiene como objetivo copiar nada menos que Rigoberta Bandini cantando su himno feminista "Ay, mamá". Su interpretación es un calco de la actuación de Paula Ribó en el Benidorm Fest 2022: ojo con Susi, que aspira a todo.

Turno para Alfred García que hoy cambia de sexo para hacer de Annie Lennox ("la canción va de dejar o de que te dejen", le tira el presentador un guiñito a su relación con Amaia), una diva ("la diva de este programa es Josie" a juicio del catalán), con su tema en el que se pregunta "Why". Bonita balada, aunque travestido de fémina parece Paco León en 'Homo Zapping'.

Momento álgido de la gala con la subida al clonador de el cómico Agustín Jiménez ¡que imita a Bertín Osborne! acompañado de Belinda Washington en la piel de Massiel. El tema en suerte en "Noa Noa". El parecido físico de Jiménez con Bertín es como el de Vinicius con Brad Pitt. ¿Le han puesto unas alzas? En todo caso, momento muy divertido.

El Sinatra de Jadel, Josie en 'galego' y la genial Andrea Guasch

Frank Sinatra imitado por el líder Jadel es lo que se avecina a continuación. Este tío definitivamente es muy bueno; aunque Sinatra favorece, claro. Lolita acaba por los suelos tras la actuación. Al canario le toma el relevo Anne Igartiburu, que sólo quiere pasárselo "bien", en la piel de Boy George con "Karma Chameleon". Meh, tú sabes; al menos se le ha visto sonreír en el escenario.

Josie, que vuelve al programa con look de señora de la calle Serrano (con cardado incluido), tiene el difícil examen de imitar a Andrés do Barro cantando en gallego (hay que mejorar esa pronunciación) "O tren". Inevitable la risa: este tío es un cachondo mental y se pone de verdad en la piel de sus imitados, como la chirigota de El Selu.

Y para el postre lo mejor y más dulce: ¡Andrea Guasch! (acompañado de Famous que hace de The Weekend) que interpreta a Ariana Grande. "Save your tears" es el tema que canta el dúo café con leche. A sus pies, doña Andrea, no se puede cantar más sexy. Si no gana, estará en el top 3.

Como epílogo a las interpretaciones de los concursantes de la 10ª edición actúa como invitado el artista Dani Muriel imitando a Harry Style ("As it was"). Bien, muy bien. Hasta un striptease para ganarse a Ángel Llàcer de cara a una futura edición.

Jadel arrasa para el jurado pero el público dice Guasch

El jurado concede 41 puntos a Miriam, 27 a Susi, 33 a Alfred, 20 a Agustín, 48 y pleno a Jadel, 28 a Anne, 32 a Josie y 43 para Andrea.

Pero para el público, que es quién de verdad levanta o baja el pulgar, la mejor es Andrea Guasch (para este cronista también), y, por tanto, la vencedora de la séptima gala.

La clasificación general la sigue comandando Jadel, pero aprieta desde la tercera posición Andrea; la segunda se mantiene Miriam.

Destacar que Josie, la semana que viene, será Villano Antillano ¡Se avecina show!