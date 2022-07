Julian Iantzi coge el testigo de las retransmisiones de los Sanfermines en RTVE

Vuelven, dos años después, los madrugones más esperados. Una de las tradiciones televisivas más longevas, como lo es la de levantarse a las 7 de la mañana para vivir los entresijos de los encierros de los Sanfermines, regresa esta semana. El chupinazo volverá a inaugurar las fiestas más intensas de nuestra geografía tras dos ediciones en silencio. Pero en este tiempo en RTVE han cambiado muchas cosas. Desde la llegada de Tornero la apuesta por el entretenimiento y la ambición por recuperar peso en las audiencias ha transformado la parrilla. Así, si se ha decidido poner fin incluso a un mito como «Cuéntame», queda claro que nada es intocable.

Este año la pareja consolidada por Javier Solano y Elena Sánchez es relevada por un trío que espera aportar un aire fresco a la retransmisión de los encierros. El televisivo Julian Iantzi, conocido por su trabajo en la ETB y su paso por «Masterchef Celebrity» es la pieza con más renombre del equipo. En cambio, Teo Lázaro aportará su experiencia como corredor. Para él los Sanfermines no tienen secretos. Completa este equipo debutante Ana Prado, curtida en mil directos como reportera no le falta calle, aunque será su primera vez en estas fiestas. Exhibirá todo lo que ha aprendido durante su etapa en España Directo.

Los tres insisten en que no se trata de una sustitución, sino que están tomando el testigo. «No nos obsesiona compararnos con el trabajo que ellos hicieron. Siempre que acepto una oportunidad como esta lo hago sin pensar en quién lo hizo antes que yo. Como si cada programa empezara de cero conmigo». El navarro lleva la televisión en las venas y espera transmitirlo a la audiencia. Bromea con volver a conquistar ese histórico 70 % de share de los mejores tiempos. Sin embargo, el fervor de Julian por la fiesta sanferminera no le impide vivirla con máximo respeto. «Una vez en un programa en el que cada semana hacía un desafío me propusieron correr los encierros. Fue el único reto que no acepté. Tengo demasiado respeto por cada corredor que se juega la vida en nuestras calles».

Entre otras de las novedades con las que contarán los encierros este año, brillará su despliegue técnico. Más de treinta cámaras cubrirán todo el recorrido, además de la novedad del dron, que ofrecerá unas imágenes nunca antes vistas. Esta última aportación ha requerido la autorización de las autoridades locales. Los encierros de los Sanfermines son uno de los eventos con una regulación más estricta. Así resulta impensable introducir cualquier tipo de cámara dentro del recorrido o portada por cualquier corredor. También cambia el dieño gráfico de RTVE, que dice adiós a Kukuxumuxu.

Teo Lázaro será el encargado de trasladar a la audiencia algunos de los secretos mejor guardados por los corredores, como que los pantalones que viste en realidad son de pelotari o que en estos dos años algunos corredores mantuvieron el ritual de pasear a primera hora por los puntos más míticos del recorrido. En estos días ha barrido su agenda de contactos para poder contar con el testimonio de corredores durante las retransmisiones. Corredores y corredoras. «Uno de mis desafíos de cara a esta semana es poder contar la historia de aquel 5% que representan las mujeres participantes en estos encierros».