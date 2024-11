Karlos Arguiñano se emociona al hablar sobre los afectados de la DANA: "Os tenemos presentes a todos..."

La reciente DANA que ha afectado severamente a la Comunidad Valenciana ha dejado a su paso destrucción y muchas familias damnificadas. En medio de esta tragedia, uno de los cocineros más famosos de España se ha desmarcado para mostrar su solidaridad: Karlos Arguiñano. El chef vasco de Antena 3, conocido por su estilo cercano y su habilidad para mezclar recetas con comentarios espontáneos, ha utilizado su espacio en Atresmedia para dirigirse directamente a los afectados.

Durante su programa 'Cocina Abierta', Arguiñano se ha salido del guion habitual para dedicar unas palabras a quienes han sufrido las consecuencias de este temporal. En un momento de silencio mientras cocinaba, el chef ha mirado directamente a cámara y, visiblemente emocionado, ha expresado su apoyo a las víctimas de la DANA. "Me estoy acordando de todos los afectados de estos últimos días por la DANA", ha comenzado diciendo, en un tono de gran empatía. "Un abrazo muy grande a todos. Yo estoy cocinando tranquilo aquí y muchos no tenéis dónde poner una cazuela, no tenéis un grifo que eche agua y no tenéis una luz que ilumine...", ha añadido, haciendo hincapié en la dura realidad que enfrentan muchos valencianos tras el paso del temporal.

Joseba y Karlos Arguiñano en 'Cocina Abierta' Atresmedia

Este mensaje cobra especial relevancia, ya que su programa también se ha visto afectado por los cambios de programación en Antena 3 debido a la cobertura especial de la cadena sobre la DANA. Sin embargo, lejos de mostrar malestar por estos cambios, Arguiñano ha aprovechado la ocasión para extender sus palabras de apoyo y recordar la situación crítica que se vive en la zona afectada. Asimismo, el mensaje del chef no ha sido el único en la emisión de este miércoles. Su hijo, Joseba Arguiñano, se ha unido a este gesto de apoyo. Para rendir un homenaje al pueblo valenciano, Joseba ha decidido cocinar uno de los dulces más emblemáticos de la región: los fartons. Este gesto simbólico ha sido bien recibido por el público, quienes ha visto en él una muestra de respeto y cariño hacia Valencia. "Con todo el cariño, voy a hacer una receta valenciana, los fartons", ha explicado Joseba antes de iniciar la preparación. Al finalizar, tanto él como su padre se han despedido con palabras de consuelo para las personas afectadas. "A todos los afectados, un abrazo muy grande desde aquí. ¡Ánimo!", han concluido.