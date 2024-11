La oficina de atención para los afectados de la DANA en Letur (Albacete) ya está funcionando

La oficina de atención para los afectados de la DANA en Letur (Albacete) a comenzado a funcionar este miércoles 6 de noviembre, según ha confirmado el Gobierno de Castilla-La Mancha tras la visita del vicepresidente segundo, José Manuel Caballero.

"Queremos trasladar a los ciudadanos que hay una sola puerta a la que dirigirse, que se está intentando facilitar toda la burocracia y que el objetivo es atender los problemas que ha ocasionado la DANA", ha explicado Caballero.

"No podemos descansar hasta que encontremos a las personas desaparecidas, pero es verdad que tenemos que estar ya en la fase de la recuperación y de la reparación sin perder ni un solo minuto para intentar que todo vuelva a la normalidad", ha insistido.

Este centro de atención está situado en el consultorio local estará operativo para gestionar todos los expedientes de los cientos de afectados en el municipio albaceteño. Cabe señalar que estará coordinado por el Gobierno de España junto con el ejecutivo regional.

"Hubiera sido un error que la Administración estatal, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento realizaran esta atención por separado porque la ciudadanía merece que la instituciones les facilitemos la asistencia. Las tres administraciones estamos trabajando de manera conjunta", ha señalado el vicepresidente segundo.

Encuentran los restos del cadáver de otro hombre en el arroyo de Letur

Se intensifica la búsqueda en la zona de Letur donde este martes hallaron dos cuerpos Miguel Andújar Agencia EFE

Por su parte, Letur sigue sumando víctimas mortales por la inundaciones de la DANA, ya son cuatro, las personas fallecidas. El último hallazgo se ha producido a última hora de la tarde de este pasado martes cuando el equipo de buzos de la Guardia Civil ha encontrado los restos de un nuevo cuerpo humano en el arroyo de la localidad albaceteña.

Los restos corresponden a un varón que era una de las seis personas que permanecían desaparecidas desde la gran riada.

Dichos restos se han hallado en la confluencia del arroyo de Letur con el río Segura, según ha informado en declaraciones a los medios el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos.

El delegado ha detallado que actualmente la autoridad judicial está procediendo a identificar el cuerpo hallado.

Ayudas del Gobierno de España para la DANA

Caballero ha celebrado que este miércoles se hayan publicado en el BOE las ayudas del Gobierno de España para los afectados por las inundaciones.

"Los recursos no pueden ser un obstáculo porque los recursos existen en la Unión Europea y en el Estado español, por lo que no puede ser un problema de carácter político, ni de carácter administrativo el que no estén rápidamente a disposición de todos los ciudadanos que han sufrido y sufren los efectos perversos y lamentables de esta DANA", ha resaltado.

García-Page pedirá a Europa más ayudas para la DANA en Bruselas

El vicepresidente segundo ha confirmado que el presidente, Emiliano García-Page, reclamará que se refuercen las ayudas a las regiones que sufren consecuencias de las crisis climática como esta DANA en el próximo Comité Europeo de las Regiones del 20 y 21 de noviembre en Bruselas.

"La Unión Europea tiene que reforzarse en su presupuesto y también en la agilización y flexibilización de los trámites para que podamos dar respuesta a estas situaciones", ha ensalzado.

En esta línea, Caballero ha recordado que la Unión Europea dispone de un fondo de solidaridad para atender estas situaciones que ya se ha utilizado en el pasado en catástrofes similares. Sin embargo, Caballero ha señalado que "es un fondo que resulta insuficiente, ya que cada vez lamentablemente vamos a tener que afrontar más desastres climáticos", ha proseguido.

Por otro lado, Caballero ha explicado que Page va a plantear que también es necesario poder disponer de otros fondos que ya tiene la Unión Europea y que se utilizan para otros objetivos como por ejemplo los Fondos de Cohesión, los Fondos FEDER o el Fondo Social Europeo.