Kiko Jiménez abandona entre lágrimas “Supervivientes 2024”

“Supervivientes 2024” ha tenido que enmendar el bochornoso final de la pasada gala y resolver quién ocuparía el puesto de Ángel Cristo en la playa de Honduras. La nueva entrega de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’ ha sido una gala intensa debido a la expulsión de Kiko Jiménez tras casi 90 días de supervivencia. Cabe recordar que esta expulsión debía haberse realizado durante la última gala presentada por Jorge Javier. La fallida expulsión generó críticas contra el programa, por lo que la organización resolvió el problema al comunicar la expulsión del joven durante la emisión dominical del programa.

Decisión ajustada

Durante el debate, Sandra Barneda contactó con los dos supervivientes cuyo futuro en el concurso pendía de un hilo. Era la última oportunidad tanto para Blanca Manchón como para Kiko Jiménez. Ambos concursantes habían sido los últimos expulsados del programa y luchaban por un puesto en el reality a pocas semanas de la final. En un momento determinado, Blanca Manchón y Kiko Jiménez conocieron el estado de las votaciones, cerradas desde el jueves pasado. "Quien se queda ha conseguido un 54% del apoyo y un 46% quien resultaría ser expulsado o expulsada", comunicó la moderadora del debate.

Poco después, Sandra Barneda se conectó con los concursantes para ofrecer la decisión final de la audiencia. Durante la expulsión, tanto Kiko como Blanca estuvieron acompañados de Aurah Ruiz y Marieta, quienes no dudaron en posicionarse. "No voy a alargarlo más. Como sabéis, la votación se cerró el jueves pasado. Desde entonces, los porcentajes no han cambiado y os voy a transmitir ahora mismo cuál es la decisión del público", comenzó diciendo la presentadora.

A la calle uno de los favoritos

Acto seguido, Sandra Barneda pronunció: "El público de ‘Supervivientes’ con sus votos en la app de Mitele ha decidido que la salvada sea Blanca". Estas palabras otorgaron el beneplácito de la audiencia a Blanca Manchón, dejando fuera de juego por la mínima a Kiko Jiménez. Al conocer la noticia, Kiko se mostró abatido por quedarse a las puertas.

Una vez Kiko Jiménez quedó solo en la playa, Sandra Barneda le dedicó unas emotivas palabras. "No te tienes que sentir mal. No me gustaría que salieras de esta aventura con una mala sensación. Aguantar 87 días como lo has hecho, con sentido del humor, pescando, y sin quejarte, no es fácil. Gracias de verdad", le dijo la presentadora. Kiko Jiménez, visiblemente abatido y sollozando, expresó su pesar por dejar ‘Supervivientes’: "Me da pena. He sentido lo que dices de que he aprovechado la oportunidad, pero no puedo evitar que me dé pena. Este sitio, aunque lo odias, también le coges cariño. Es muy duro, pero cuando es tan duro te das cuenta de lo bonito que es y de los sentimientos que puedes sentir aquí. Es increíble, es precioso y he vivido cosas maravillosas", concluyó el ya exconcursante de Telecinco.