Ángel Cristo manda una advertencia a Bárbara Rey y a Sofía Cristo: “No deberían perderse la entrevista”

La expulsión disciplinaria de Ángel Cristo Jr en “Supervivientes 2024” ha traído consigo un sinfín de reacciones. Ni su madre Bárbara Rey ni su hermana Sofía están contentas con la actitud que ha tenido en los últimos meses y que ha puesto a la familia en el foco mediático. La polémica vuelve a estallar cuando Ángel Cristo, a pesar de los problemas que ha generado para la organización de “Supervivientes”, llega a los platós de Mediaset como un exconcursante invitado al debate. Sin embargo, esta no será la última vez que se vea al hijo de la vedette en la pequeña pantalla con gestos y declaraciones incendiarias.

Hoy tendrá lugar en “De Viernes” la segunda entrevista de Ángel Cristo, tras conceder hace seis meses una primera en la que arremetía como nunca contra su madre. Ese fue el inicio de una guerra abierta entre las dos partes de su familia, por un lado Ana Herminia y Ángel, por el otro Bárbara Rey y Sofía Cristo. En el adelanto que ha ofrecido la cadena el entrevistado manda una advertencia muy seria a su familia: “Hay dos personas que no deberían perderse la entrevista, que son mi madre y mi hermana”, dice colocándose la polémica cinta roja en honor a su padre.

Ana Herminia y Ángel Cristo Jr Gtres

Lo cierto es que el hijo de la vedette ha mostrado su descontento con la productora que lleva el programa más salvaje de la televisión. No es de extrañar que la edición a dicha entrevista se haga teniendo mucho cuidado y salvando las partes en las que Ángel sea menos polémico. A parte de nuevos detalles sobre su situación familiar. También hablará largo y tendido sobre la vetada Arantxa del Sol, la agresión que supuestamente sufrió y que la organización procuró ocultar a los espectadores. Un descontento generalizado para lo que muchos dicen que podría ser censurado en muchas partes: “Ya le han grabado unas declaraciones que yo creo que son de difícil emisión porque arremete contra la organización de Supervivientes de una manera brutal y yo no creo que en la cadena se vayan a prestar a eso por mucha audiencia que les pueda dar ese testimonio”, afirmaba Kiko Matamoros, quien en las últimas semanas no se ha callado ninguna.

Comienza la cuenta atrás para una de las entrevistas más esperadas. Después de que la semana anterior Ana Herminia volviera a romper su silencio sobre todo lo que su pareja estaba pasando, ahora le llega el turno a Ángel Cristo Jr. en un programa que si la cadena no trata de moderar ligeramente el discurso del joven, es muy probable que no deje títere con cabeza.