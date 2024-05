Laura Fa confirma que ha sido amenazada gravemente por un conocido presentador de televisión

La periodista y excolaboradora de 'Sálvame', Laura Fa ha levantado preocupación al revelar públicamente que ha recibido amenazas por parte de un conocido presentador de televisión. Estas impactantes declaraciones fueron realizadas inicialmente en su podcast, 'Mamarazzis', y más tarde ampliadas durante su participación en el programa 'Espejo Público'.

Dos individuos preguntaron por ella

Según Fa, las amenazas comenzaron hace aproximadamente dos semanas, cuando recibió llamadas insistente de una persona cercana al presentador en cuestión, solicitando rectificaciones públicas sobre una broma que supuestamente había hecho. Sin embargo, el asunto tomó un giro más alarmante cuando otro amigo del presentador informó a Fa que dos individuos de aspecto amenazante habían estado preguntando por ella en el lugar donde graba su podcast, con la aparente intención de agredirla si la encontraban.

A pesar de asegurar que no siente miedo, Laura Fa ha tomado medidas legales y ha interpuesto una denuncia ante las autoridades por precaución. En sus declaraciones, también ha dejado claro que no tiene intención de ceder a las presiones de la persona que la amenaza: "Públicamente, desde aquí, te digo que no me lo estoy tomando en serio. Pero lo que tú pides no lo voy a hacer por mucho que me amenaces".

Descartamos el nombre de Risto Mejide

Es importante destacar que Fa ha negado rotundamente que el presunto autor de las amenazas sea Risto Mejide, desmintiendo así las especulaciones que surgieron después de su revelación inicial. "Quiero decir que no es el exmarido de Laura Escanes. Porque todo el mundo lo señalaba porque últimamente había informaciones en las que aparecía. Pero no es él. Es un presentador que no está en activo ahora mismo", aclaró.