Leire antes de la Oreja de Van Gogh, su paso por "Factor X"

España vuelve a 2008. Gobernando por el Partido Socialista, el país se encuentra con un problema complicado de vivienda, la selección nacional de fútbol se ha coronado campeona de Europa tras un largo periodo de sequía y la voz de La Oreja de Van Gogh se queda muda. El pop español ha sufrido este mediodía un duro revés con la separación de Leire Martínez y La Oreja de Van Gogh, que alejan sus caminos tras 16 años juntos como grupo. La vocalista se unió precisamente en 2008, tras hacerse conocida por el gran público tras su participación en "Factor X".

Su primera andadura televisiva

La intérprete de San Sebastián fue una de las concursantes de la primera edición del mítico concurso británico creado y producido por Simon Cowell, que aterrizó en España en el año 2007 con Nuria Roca como maestra de ceremonias del concurso que se emitía en Cuatro. Leire popularizó su figura gracias a grandes interpretaciones, versionando temas como "Me voy" de Julieta Venegas, "Left Outside Alone" de Anastacia, "Be My Baby" de Vanessa Paradis o "All Around The World" de Lisa Stansfield. Leire fue la sexta eliminada de una edición que catapultó a María Villalón como vencedora, aunque el futuro le deparaba una grata sorpresa a la donostiarra, con la llegada de la oferta de La Oreja de Van Gogh.

Además de "Factor X", Leire ha estado relacionada en más proyectos audiovisuales como la serie de Disney Channel "La Gira", en la cual se interpretaba a ella misma y como Alicia Koplowitz en varios capítulos del telefilme de Telecinco "La Duquesa". También puso voz junto a David DeMaría a la canción principal de "Ochos apellidos Vascos" "No te marches jamás", tema nominado en la 29.ª edición de los Premios Goya como mejor canción original, pero que no alcanzó con el galardón. Una carrera televisiva que ayudó a que Leire Martínez se hiciera conocer para poder alcanzar el papel de vocalista de La Oreja de Van Gogh, puesto que ha lucido e interpretado con orgullo hasta su separación en el día de hoy.