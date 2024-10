Las campanas de boda entre Juan del Val y Nuria Roca sonaron el pasado 6 de octubre en "La Roca". El magacín vespertino dominical de la presentadora valenciana en laSexta fue testigo del aniversario del enlace entre maestra de ceremonias y colaborador. El ambiente relajado y cercano del programa permitió que tanto Nuria como Juan compartieran recuerdos de su boda, un evento que atrajo gran atención mediática en su momento debido a la popularidad de la presentadora. Al mostrar algunas fotos de la ceremonia, Nuria confesó: "Me está dando un poco de vergüenza", mientras los colaboradores y su marido la animaban a seguir hablando del tema. Entre risas, explicó que, aunque su boda fue por lo civil, se casó vestida de novia con todos los detalles: "Yo me casé por lo civil con velo y todo, como si fuera a una catedral", dijo entre risas.

Una boda muy comentada

Uno de los momentos más sorprendentes de la conversación fue cuando Berni Barrachina, colaborador del programa, recordó una anécdota que había sido comentada años atrás en "Sabor a ti" de Antena 3, en donde Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana mencionaron que, días antes de la boda, una periodista había filtrado detalles del vestido de Nuria. “Dos días antes de la boda, una periodista publicó detalladamente cómo era el traje de novia. A Nuria parece que le dio un síncope tremendo”, relató Jorge Javier en un fragmento rescatado. Ante esta revelación, Nuria, sorprendida, exclamó: "¡No me acordaba de esto!". Sin embargo, aclaró que no era del todo cierto lo que se dijo: “Me daba exactamente igual”. Aun así, reconoció que sí hubo algunos retoques en el vestido, pero más por los nervios previos a la boda: “Siempre se adelgaza antes de la boda, porque estás nervioso, no viene y te tiene que entrar el traje”, bromeó.

Nuria Roca "avergonzada" por los recuerdos de su boda con Juan del Val LaSexta

La conversación también reveló algunas situaciones divertidas relacionadas con la ceremonia, en la que asistieron 300 invitados, entre ellos figuras reconocidas como los toreros Óscar Higares, El Tato y Enrique Ponce, quien incluso se animó a cantar con Los Alpresa, la banda que amenizó el baile. Otro invitado famoso fue el presentador Ramón García, que en aquel entonces estaba casado con Patricia Cerezo, una de las mejores amigas de Nuria.

Nuria Roca y Juan del Val en el día de su boda La Sexta

Roca también habló sobre la atención mediática que generó su boda, señalando que la prensa estuvo muy presente aquel día. “Salimos a la puerta porque había prensa y dijimos: 'Hola, muy buenas tardes, ya nos hemos casado'”, recordó con humor. Juan del Val, por su parte, aportó una nota graciosa al confesar que en aquel momento, a él no le conoció casi nadie: "Ella era muy famosa en Valencia, a mí no me conoció nadie, en el álbum de la boda tiene más fotos mi suegro que yo", dijo entre risas, generando las carcajadas del equipo del programa.

Nuria Roca vestida de novia en el día de su boda con Juan del Val laSexta

El aniversario de Nuria Roca y Juan del Val no solo fue una oportunidad para recordar su boda, sino también para reflexionar sobre la vida que han construido juntos. Ambos han formado una familia con tres hijos: Juan, de 22 años, Pau, de 18, y Olivia, de 14. En el programa, la pareja demostró una vez más la complicidad y el humor que han sido clave en su larga relación. Reafirmando que, tras 24 años de matrimonio, su historia de amor sigue tan viva como el primer día.