Alicia y Esther Koplowitz, el molesto primer plano por el cumpleaños de Alberto Alcocer

Alicia y Esther, Esther y Alicia Koplowitz y Romero de Juseu, que da igual el orden, porque no altera el producto de estas dos mujeres que se han ganado por ellas mismas su lugar en el mundo empresarial y solidario. Hace años tuvieron un protagonismo no buscado que las hizo visibles a nivel público. Nada se sabía de estas dos hermanas que fueron prohijadas por Ramón Areces, fundador de El Corte Ingles cuando se quedaron huérfanas. El dueño del imperio comercial tuvo la suficiente visión para que sus matrimonios se firmaran previamente con separación de bienes. Esto hizo que cuando llegó la tormenta y las infidelidades Esther y Alicia tuvieran su propio patrimonio, que bien asesoradas, las convirtió en mujeres de la elitista lista Forbes.

Hoy, 17 de diciembre, Alberto Alcocer, exmarido de Esther, y por lo tanto cuñado de Alicia, cumple 80 años. Ninguna de las dos acudirá a la gran fiesta organizada por su actual mujer con más de cuatrocientos invitados, donde no faltarán importantes nombres del IBEX, del mundo social y, en general, del poder mediático.

La relación de las Koplowitz con sus ex maridos pasó de no tener más contacto que por los hijos que eran aún menores de edad cuando se divorciaron, al momento actual donde coinciden en algún acto familiar como bautizos o comuniones de los nietos. Las Koplowitz dejaron atrás la tragedia que supuso en 1989 romper sus matrimonios por las infidelidades de sus maridos, a llevar en la actualidad una existencia volcada en sus empresas y en disfrutar de sus familias, de los amigos y de la vida campestre. Los hijos y las sobrinas sí acudirán al festejo en el exclusivo club Puerta de Hierro donde no habrá photocall.

Hubo un tiempo en que las relaciones de los hijos respectivos no eran demasiado estrechas con los primos Alcocer y Cortina. Fueron las madres las que limaron ese resentimiento y ahora, según confirman, es buena y también con las hermanastras. De hecho, esa generación acudió a la puesta de largo de las gemelas, donde Margarita Hernández y Alberto Alcocer tiraron la casa por la ventana como se suele decir. El tiempo (casi) todo lo cura y entre todos ellos hay armonía.

Las Koplowitz eran amas de casa, vivían en el mismo edificio cerca del estadio Santiago Bernabéu. Tenían fincas en los mismos lugares y con vidas personales muy parecidas. Se habían casado con dos primos, Alcocer y Cortina, y tuvieron cada una tres hijos. Alicia, tres chicos (Pelayo, Alberto y Pedro) y Esther, tres mujeres (Alicia, Esther y Carmen) que, a su vez, las han hecho abuelas. Y este es ahora su papel preferido como contaba a quien esto escribe Alicia Koplowitz.

Actos solidarios

Desde hace mucho tiempo no acude a fiestas promocionales y solo asiste a presentaciones de libros, actos solidarios, tanto los ajenos como los que tienen que ver con su propia ONG. Mucho antes de que las enfermedades mentales estuvieran como sucede en un lugar visible, la empresaria ya las había visibilizado y así lo ponía en valor. «Desde que era muy joven estas enfermedades, que para mí son dolencias del alma, han sido una de mis preocupaciones, y decidí que uno de los caminos que podía elegir era y es apoyar a los más vulnerables de nuestra sociedad». Sin embargo, Alicia prefirió dejar las empresas familiares y le vendió su participación a Esther que de no saber nada del mundo empresarial se convirtió en una mujer poderosa y que supo rodearse de fieles, aunque alguno llegó luego a traicionarla. Su hija mayor Esther, con un currículum académico y profesional excelente, ha seguido sus pasos. Cumplió 52 años el pasado 10 de noviembre y tiene tres hijos con el empresario hotelero Pablo Santos.

La mediana, Alicia Alcocer ha heredado de su madre la vertiente solidaria y dedica tiempo, esfuerzo y trabajo a la fundación ANAA, una entidad dedicada a buscar familias para animales domésticos abandonados. Se creó en 1992 y la joven es socia de honor desde hace tres años. «Hay perros, gatos y otros animales domésticos a los que sus dueños abandonaron», contaba a quien esto firma.

Esther Koplowitz mantiene varias fundaciones relacionadas con la investigación de enfermedades como el cáncer, fomentando las ayudas y las becas de investigación. También la empresaria está muy volcada, igual que sus hijas, en el cuidado de los mayores y de las personas con necesidades especiales, promoviendo acciones y proyectos sociales que ayudan a mejorar su calidad de vida.

El cumpleaños de Alberto Alcocer y su gran fiesta han vuelto a colocar en el mundo social a las Koplowitz aunque hace años que decidieron dedicarse a otros menesteres, como se puede ver.

El 80 cumpleaños de Alberto Alcocer

Hoy es una fecha señalada para Alberto Alcocer. Su mujer Margarita Hernández se está encargando de organizar la gran fiesta de aniversario, un evento privado que tendrá lugar en el restaurante Quinta del Pardo, en Madrid. En el selecto enclave se darán cita, además de la familia más directa entre la que se encuentran sus cinco hijas, sus amigos más íntimos, entre ellos, Florentino Pérez, Enrique Cerezo, Rafael del Pino, Alberto Ruiz-Gallardón, José María Aznar, el duque de Alba, Luis Miguel Rodríguez y Cary y Miriam Lapique.