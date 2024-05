Lía Kali cuenta cómo fue su paso por el psiquíatra en 'El Hormiguero': "Era una tortura, nos trataban como perros"

'El Hormiguero' ha recibido en este inicio de semana a una invitada muy especial: Lía Kali, la talentosa cantante cuya música ha conquistado al público urbano. Era la primera vez que la artista catalana visitaba el programa de Pablo Motos, y su presencia ha sido destacada por su franqueza al hablar sobre su vida y su carrera.

La trayectoria de Lía Kali ha sido meteórica desde el lanzamiento de su primer álbum, "Contra todo pronóstico", que ha acumulado millones de reproducciones en poco tiempo. Su ascenso en la escena musical la ha convertido en una de las voces más solicitadas del panorama urbano actual, y su participación en 'El Hormiguero' ha sido muy esperada por sus seguidores.

La invitación de Lía Kali al programa tuvo un origen curioso: durante la entrevista al cantante Rels B, quien colaboró con la artista catalana en su último disco, Pablo Motos quedó impresionado por una de las canciones y decidió invitar a Lía Kali al plató en ese mismo momento.

Durante la entrevista, Lía Kali compartió detalles íntimos de su vida, incluyendo su adolescencia marcada por una experiencia traumática en un centro psiquiátrico. La cantante reveló que pasó una semana ingresada en dicho centro a los 14 o 15 años, describiendo la experiencia como una "tortura" y explicando cómo esta vivencia influyó en su música y en su forma de ver la vida. "Tuve una adolescencia peligrosa, tenía mucho dolor y rabia que venían de cosas... pero la vida me ha bendecido con el dolor. Me metieron allí y me medicaron sin necesitarlo. Lo que hacían allí eran torturas, como que te ataban a una cama durante una semana medicándote hasta no saber quién eras. En España, a la que gente que molesta, la dormimos. Podían hacer conmigo lo que quisieran. Eran una panda de psicópatas, nos trataban como perros y, encima, disfrutaban. Todavía tengo la cara de uno de ellos grabada con media sonrisa mientras me sujetaba", afirmó.

Pablo Motos elogió la sinceridad de las letras de Lía Kali y le preguntó sobre su adolescencia para comprender mejor el trasfondo de sus canciones. La cantante compartió que, a pesar de haber enfrentado momentos difíciles y dolorosos, encontró en la música una forma de "expresar su dolor y ayudar a otros" que puedan estar pasando por situaciones similares.

Lía Kali también reveló una de sus mayores fobias durante la entrevista: el miedo a volar. Recordó un incidente en un vuelo hacia Berlín, donde tuvo que pedir que el avión "regresara a tierra" debido a un ataque de pánico. A pesar de la experiencia, la artista logró superar su miedo y llegó a su destino a tiempo para su concierto.