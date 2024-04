Pablo Motos en "El Hormiguero" sobre la no dimisión de Sánchez: "Por aquí que no venga"

El tema de actualidad del día "obligó" al programa de Pablo Motos en Antena 3 a adelantar a este lunes el debate de la mesa política. Aparte de la visita del músico Rels B, "El Hormiguero" congregó a los colaboradores habituales, Juan del Val, Rosa Belmonte, María Dabán y Rubén Amón, para radiografiar la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras sus cinco días de "reflexión". Presentador y periodistas no dudaron en poner en tela de juicio las motivaciones del político y avanzar una serie de medidas que podría tomar Sánchez para una "regeneración democrática".

La tertulia política de "El Hormiguero" tenía todas las bazas para hablar con dureza de lo sucedido. Y así fue. Incluso en el arranque del programa, Motos ya dejó caer una perlita para Sánchez antes de presentar a Rels B: "Reflexionando todo el fin de semana he decidido que vamos a hacer un programón”. En ese momento informaba a la audiencia que aunque correspondía la mesa de los cómicos, las circunstancias políticas habían alterado ésta para sentar a los comentaristas políticos habituales. Tras la entrevista al artista mallorquín acudieron Rosa Belmonte, Juan del Val, Rubén Amón y María Dabán para dar su opinión sobre la agitación política.

El primer comentario era tentador: “Vaya movida, ¿no?” empezaba comentando Motos para dar paso a un resumen en vídeo sobre las palabras del presidente ante la prensa en Moncloa. La primera en hablar fue Belmonte, que calificó la escena, esa y lo de los días anteriores, de "película" que ha durado "cinco días entre lo cómico y lo solemne". Terminó por calificarlo de "ridículo y peligroso". Comentó también ante sus compañeros que no es el primer caso y que aunque "han atacado a mi mujer" parece una "idea simple" que Sánchez justifique con eso "me he puesto así".

Por su parte, Juan del Val confesaba ante el resto de colaboradores que "no termino de entenderlo" no fuera que se convirtiera en algo peor al pensarlo, al tiempo que Dabán retomaba las palabras sobre el "fango" descritas por Sánchez para asegurar que ahora "ha ido por los dos lados". Amón tomó la palabra para reconocer que esperaba más: “Atribuimos una inteligencia y una astucia a Sánchez que no siempre se demuestran”. La puntilla la dio el propio Motos, que confesó que le daba miedo "la idea de país que tiene”, refiriéndose al presidente y hacía una reflexión preocupante: “Voy a gobernar para los que están de acuerdo conmigo y ¿los otros qué, los eliminamos?”. Y se preguntaba a sí mismo y a los colaboradores: “¿Mañana qué? No digo el siguiente show, digo ¿mañana van a cambiar las leyes y no vamos a poder hacer esta tertulia? No podemos tragar con todo, esto es un disparate peligroso”.

Algunas reflexiones más sobre las medidas que podría tomar ahora el Ejecutivo, Rubén Amón avisó de que "lo que puede hacer es tan preocupante como intervenir la independencia de la justicia y de la Prensa. Ya se que le molestamos, pero es nuestra obligación escrutar al presidente. Por eso ha amenazado con supervisar las tertulias". la sorna se hizo presente gracias a Motos: «Por aquí que no venga», dijo riendo. «Una democracia sin oposición no es democracia", matizó el presentador, que siguió explicando que "una democracia sin alternancia de poder no es democracia. Un partido no es democrático si no se somete a las críticas. Y hasta ahora todos estábamos muy tranquilos con la democracia. Es como el wifi, todo el mundo lo da por sentado mientras está, pero si se va, se va todo a la porra. Estamos jugando con la democracia».