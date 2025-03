Lolita Flores sorprende a una fan...y termina temblando

El programa de Telecinco, 'Hay una cosa que te quiero decir', siempre nos hace partícipes de diferentes historias complicadas de la vida que tienen algunas personas e intenta que se puedan solucionar o dar una sorpresa para que mejore su ánimo o visión del momento actual. Su presentador es Jorge Javier Vázquez, una de las caras más visibles de la cadena, y en cada emisión llevan a un famoso.

En esta última ocasión, la persona invitada fue Lolita Flores. ¿El motivo? Una de las personas que está pasando un muy mal momento personal es fan de ella. De hecho, según explicó más adelante, Las Flores fueron una parte fundamental y constante de su vida debido a que ha bailado muchas tardes sus canciones.

Candelaria no supera la muerte de su marido

La persona en concreto se llama Candelaria. Una mujer actualmente mayor que nació en Tenerife (Islas Canarias) y que con tan sólo nueve meses de edad perdió a su padre en el entorno de una familia de siete hermanos. Más adelante, con tan sólo 13 años, se enamora de Francisco, quien con el paso del tiempo se convertiría en el padre de sus hijos y el amor de su vida.

Durante la conversación con el presentador, admite que pese a haber tenido una vida con ciertas dificultades económicas, ella siempre sentía que era la mujer más feliz del mundo junto a sus hijos y su gran amor. Todo cambió cuando una enfermedad transformó a Francisco en una persona completamente distinta. Desde entonces, Candelaria ya no es la misma persona.

La carta de Lolita Flores

Además, Candelaria revela que su marido, antes de fallecer, le hizo prometer algo a Mari (su hija): "nunca dejes sola a tu madre". Por ello, Mari quiere animar a su madre y que vuelva a sonreír. Ahí entra Lolita Flores, la artista favorita de su madre. Pidió esa ayuda al programa y Jorge Javier Vázquez, entusiasmado, invita a salir a la artista para vivir la sorpresa.

Emocionadas, ambas, se funden en un abrazo. La artista quiere animar a la mujer tinerfeña a través de sus palabras. Antes de leer su carta, como cómplice de esta historia, Candelaria le explica: "Se lo quité a una amiga, él me encantó y dije que ese era para mí. Me casé con 15 años y se me hizo corto". Finalmente, llegó el momento más esperado y Lolita no pudo contener la emoción tras leer sus palabras.

"No sólo he venido a darte un abrazo. Sino a pedirte que sigas adelante por ti, por Francisco, por todos ellos. Por los que te quieren...y también por mí. Quiero que me lo prometas. Estoy segura que allí donde esté, te mira con el mismo carió y admiración que en aquel primer baile de hace 71 años", relató entre lagrimas la artista.