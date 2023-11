A Lucas le sale caro hablar con el corazón en la mano en 'El Hormiguero': "¡No me voy a morir mañana!"

La pasada semana, el dúo musical Andy & Lucas estuvo en 'El Hormiguero' para confesarle a Pablo Motos (y a su audiencia) en exclusiva que hacían un alto en el caminosine die, debido a los problemas de salud que arrastra Lucas, quien padece una cardiopatía severa.

A raíz de la mala noticia ha habido una ola de reacciones de ánimo y cariño por parte de fans y compañeros. Sin embargo, como ha denunciado hoy Lucas a través de sus redes sociales no todo su entorno ha acogido con benevolencia sus declaraciones en el programa de Antena 3 con el corazón en la mano.

Así, tal como relata el cantante gaditano hasta tres aseguradoras han dado de baja el servicio que este tenía contratado con ellas anteponiendo la rentabilidad a la humanidad: "¡No me voy a morir mañana!", ha llegado a decir el artista del barrio de La Laguna.

"¡Qué falta de empatía!", ha denunciado Lucas visiblemente dolido tras relatar literalmente con incredulidad que "Me escriben tres de las aseguradoras con las que había hablado antes de contar eso en la tele y me dicen que, 'visto lo visto, no podemos asegurarte porque si te pasa algo pierde la empresa'".

"Me lo han anulado porque sí, sin yo presentarles ningún papel, sin saber lo que tengo", ha abundado el cantante. "Aparte, a algunas les he pedido por si se me cae un foco, por si llueve... ¡De locos".