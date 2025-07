Lydia Lozano explota contra Javi Hoyos: "Es un desagradecido y no ha sido justo conmigo"

Lydia Lozano se sinceró la semana pasada en el podcast 'Mola mazo' con Óscar López, revelando como se sentía tras el fracaso que ha supuesto la llegada de 'La familia de la tele' a RTVE aunque las declaraciones que más han llamado la atención han sido las que ha verbalizado la contertulia especializada en crónica social y prensa rosa con respecto su compañero Javi Hoyos, llamándolo "desagradecido" y admitiendo durante la entrevista que todo lo que estaba comentado contra el actual copresentador del magacín del fin de semana 'D'Corazón' él ya lo sabía debido a que se había encargado ella misma de regañarle a la cara.

Muy decepcionada con él

Lydia Lozano no ha ocultado su decepción con Javi Hoyos tras escuchar unas declaraciones que él hizo en un podcast donde fue preguntado por la persona más falsa de sus antiguos compañeros. Para su sorpresa, Javi Hoyos mencionó su nombre. “Me parecía fatal”, reconoció Lydia, añadiendo que ya le había reprochado anteriormente otras actitudes que considera desagradecidas. Recordó, por ejemplo, que cuando él trabajaba en 'Socialité', era ella quien le facilitaba declaraciones sobre los programas en los que participaba, incluso en momentos en los que no le apetecía. “Cogía, me pintaba la boca, me daba mi colorete y salía”, dijo, dando a entender que lo hacía por compromiso profesional. “Le dije: eres muy desagradecido”, explicó con firmeza. La colaboradora considera que no merecía ese calificativo, sobre todo viniendo de alguien a quien ella había ayudado de forma desinteresada en múltiples ocasiones.

Lydia continuó expresando su malestar con la actitud de Javi Hoyos, especialmente por haberle hecho ese reproche en un momento en que él se beneficiaba directamente de su colaboración. “Cuando estaba haciendo publicidades conmigo, ¿cómo puede luego llamarme falsa?”, se preguntó visiblemente dolida. Además, señaló que durante sus apariciones en RTVE Play, Hoyos le insistía constantemente para que bailara en pantalla: “Todo el rato: baila, baila, porque eres la que subes la curva”, contó con indignación. Para ella, lo que más duele es el contraste entre los elogios que recibía en privado y el comentario público que ha dañado su imagen. “Cuando a ti te dicen ‘eres lo mejor, qué profesional eres’ y luego te llaman falsa, no tiene ningún sentido”, sentenció la contertulia televisiva que considera que Javi Hoyos no ha sido justo con ella.