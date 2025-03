Manu se sincera y confiesa en 'Pasapalabra' cuál es su deporte favorito

Manu sumó con el de ayer 216 programas como concursante de 'Pasapalabra', acumulando en su bote personal 133.800 euros y se ha quedado a las puertas en más de una ocasión de llevarse el ansiado bote, algo que no vemos desde mayo con la victoria de Óscar en el concurso de Antena 3. El joven madrileño es una de las sensaciones del espacio televisivo liderado por Roberto Leal y ayer desveló durante la emisión del capítulo cuál es su deporte favorito, sorprendiendo a los presentes en el plató de televisión de la cadena principal del grupo Atresmedia, ya que es considerado por muchos habitantes de nuestro país como un deporte perfecto para echarse "una cabezadita rápida".

No solo le gusta, también lo práctica

"He hecho ciclismo y es el que más me gusta", comentaba el concursante de 'Pasapalabra' ante el asombro del presentador, que quiso saber si llegó a competir de forma profesional y Manu tuvo que admitir en esta ocasión que se quedó a las puertas. "No llegué a tanto, pero sí que le he llegado a pegar fuerte", espetaba el madrileño, que bromeó posteriormente diciendo que "ahora no lo practica, lo que hace es levantamiento de diccionario", refiriéndose así a cuál es la actividad física que práctica desde que es concursante de 'Pasapalabra'.

Tras esta confesión, llegó el turno de competir en 'Pasapalabra' y de nuevo vimos un duelo muy igualado entre Manu y Rosa. Con nuevos invitados, las intérpretes Nerea Garmendia y Elena Rivera; y los exfutbolistas y hermanos Julio y Patxi Salinas, ayer lunes el bote se cerró en 1.390.000 euros, con una remontada épica de la concursante gallega que empató con Manu su marcador en 22 aciertos, evitando así ambos la silla azul y competirán esta tarde de nuevo en busca de adjudicarse este jugoso bote millonario.