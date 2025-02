Manu Pascual confirma en qué gastaría el dinero del bote de 'Pasapalabra'

El madrileño Manu Pascual está viviendo un momento dorado en 'Pasapalabra', el concurso de Antena 3 presentado por Roberto Leal. En las últimas emisiones, ha estado a punto de llevarse el bote en varias ocasiones y ha superado récords que hasta ahora ostentaban grandes figuras del programa. Sin embargo, a pesar de sus logros, el ansiado premio millonario sigue escapándose por mínimos detalles.

El pasado martes 25 de febrero, Manu se quedó a tan solo una palabra de llevarse un bote de 1.276.000 euros. La definición que le separó del premio fue: "nombre de la comunidad artística fundada por Justus Jorgensen en 1934 en la ciudad australiana de Melbourne". Su respuesta, "Mecanic", no fue correcta, ya que la solución esperada era "Monsalvat". Antes del desenlace, Roberto Leal le preguntó en qué gastaría el dinero si se llevaba el bote. Manu respondió con humildad que destinaría gran parte a su familia, quienes le han apoyado a lo largo de su participación en el concurso. También mencionó que le gustaría seguir estudiando y, si fuera posible, comprarse una casa o realizar un viaje especial.

A pesar de la decepción de no haber ganado el premio el pasado martes, Manu siguió demostrando su talento y constancia en el concurso de Atresmedia. En su programa 198, el del miércoles, superó el récord de participación de Rafa Castaño, quien ganó el mayor bote de la historia del programa en su entrega 197. Consciente del hito alcanzado, Manu bromeó diciendo: "No me lo he llevado aún para superar a Rafa". El madrileño continuó su buena racha ese mismo día cuando nuevamente rozó el bote, esta vez con un premio que ascendía a 1.282.000 euros. Se quedó a dos letras de la victoria: la "F", cuyo enunciado pedía el apellido del químico que descubrió la sacarina junto a Ira Remsen, y la "M". Su respuesta, "Flanagan", no fue correcta, pues la solución era "Fahlberg".

Por otra parte, el jueves, en su programa 199, Manu volvió a estar a punto de lograr el bote, esta vez de 1.288.000 euros. Tras un competido rosco contra su rival, Rosa Rodríguez, se plantó con 23 aciertos y sin errores, obligando a su contrincante a arriesgarse para alcanzar su marca. Rosa falló en la letra "Y", lo que la llevará a disputar La Silla Azul en el siguiente programa. Con 200 programas a sus espaldas con su participación de este viernes, Manu Pascual se va a convertir en uno de los concursantes más longevos del programa. Actualmente, solo Moisés Laguardia (245 programas), Pablo Díaz (260) y Orestes Barbero (360) lo superan en número de participaciones. Su paso por 'Pasapalabra' está dejando huella, y los espectadores esperan con expectación cada tarde para ver si finalmente logra hacerse con el bote (actualmente roza los 1,3 millones de euros) que tanto se le resiste.