Manuel Alejandro desvela en 'El Hormiguero' lo que más le sorprendió de Julio Iglesias: "Cambió una nota y la canción..."

El legendario compositor Manuel Alejandro, responsable de algunas de las canciones más icónicas de la música en español, ha visitado este martes por la noche 'El Hormiguero', el programa de Antena 3 conducido por Pablo Motos. Con 92 años y una trayectoria que abarca más de seis décadas, el gaditano ha acudido al plató para presentar sus memorias, "Vibraciones y elucubraciones de un escribidor de canciones", una obra en la que recorre su vida y su legado en la música.

Desde su llegada, el compositor ha sido recibido con una gran ovación del público. Pablo Motos lo ha presentado con entusiasmo: "Ha venido esta noche a divertirse a 'El Hormiguero' el escribidor de canciones Manuel Alejandro". Visiblemente emocionado, el invitado ha bromeado sobre el paso del tiempo: "Esto que ven es lo que queda de Manuel Alejandro", ha comentado entre risas. Durante la entrevista, Manuel Alejandro ha revelado que acababa de llegar de Miami, donde había recibido un homenaje por parte del público latinoamericano. "Te he traído el premio de Univisión que me han concedido. Fue una gala muy bonita en la que cantaron Alejandro Sanz, Laura Pausini, Niña Pastori y Garín Muñoz", ha explicado.

Pablo Motos, por su parte, ha destacado la admiración que aún despierta el compositor en la industria: "Me sorprende mucho aún lo que te quiere la gente". Manuel Alejandro ha reconocido que su obra ha sido especialmente celebrada fuera de España: "Aquí se conocen la mitad de mis canciones, pero la mayoría se hicieron famosas en América en las voces de Luis Miguel, El Puma...". Además, el presentador de Antena 3 ha recordado que José Luis Rodríguez "El Puma" había visitado el programa recientemente y había elogiado la influencia del compositor en su carrera. "Él dijo que tú no haces canciones, sino que eres un sastre que las hace a la medida de cada artista", ha comentado Pablo Motos. A lo que el andaluz ha respondido con humor: "Ya me gustaría a mí ser un sastre para poder hacerme un traje".

Antes de hablar de su propio libro, Manuel Alejandro ha querido destacar el talento literario de su hija, quien también ha publicado una novela titulada "Una pluma en el aire". "Tiene un provenir muy bueno en el mundo de la escritura", ha asegurado. "En Vibraciones y elucubraciones de un escribidor de canciones", el compositor reflexiona sobre la importancia de la esencia en la música. "Cuando la esencia al principio está sana, uno escribe mejor que Cervantes", ha dicho entre risas al periodista valenciano. Por otra parte, Manuel Alejandro ha recordado su infancia en Jerez de la Frontera, donde creció en una familia numerosa y tuvo sus primeras experiencias musicales influenciado por el flamenco: "Las letras del flamenco y el quejío me inspiraron. Recuerdo escuchar muchas noches los cantes de los gitanos delante de mi casa". Asimismo, Manuel Alejandro ha compartido anécdotas sobre su niñez y las travesuras que hacía con su hermano. Una de ellas incluyó el contrabando de garbanzos de su casa, lo que terminó en un castigo peculiar por parte de su padre: "Nos rapó la cabeza, yo creo que por eso aún tengo este pelo", ha dicho entre carcajadas. El compositor también ha revelado que su primera canción nació de un amor juvenil. "Fue mi primer amor, Conchita. Le escribí mi primera canción, pero nunca logré darle un beso. Se fue de viaje y cuando volvió ya estaba enamorada de otro".

Uno de los momentos más interesantes de la entrevista ha sido cuando Manuel Alejandro ha hablado de su colaboración con Raphael, con quien trabajó en dos participaciones en Eurovisión. "Nos llegaron a decir que si íbamos una tercera vez, ganaríamos seguro. El año que no fuimos, ganó España con Massiel y su La, la, la". Sobre su impacto en la carrera del cantante, ha comentado: "No sé qué hubiera pasado si Raphael y yo no nos hubiéramos encontrado. Él seguramente hubiera seguido su carrera imparable". Además, ha aprovechado para compartir una buena noticia sobre su estado de salud: "Los médicos lo ven muy bien".

En otro orden de cosas, a lo largo de la entrevista, el compositor español ha revelado detalles inéditos sobre la creación de algunos de sus éxitos más emblemáticos. Sobre la canción 'No siento nada al hacerlo contigo', popularizada por Rocío Jurado, ha explicado con picardía: "Eso lo sé porque muchas mujeres lo sienten... yo lo he notado". También ha hablado sobre 'Como yo te amo', canción que se asocia con José Ortega Cano, pero que en realidad nació de su propia experiencia: "Ese era yo, no Ortega Cano. Yo era quien la amaba con la fuerza de los mares", ha bromeado. En cuanto a su relación con Julio Iglesias, ha recordado cómo se conocieron: "Llegó a mi casa recomendado por alguien y le hice una canción: 'Así nacemos'. Se la escribí porque sabía que su padre era ginecólogo. Una vez Julio Iglesias me invitó a comer para que yo cambiara una nota de una canción. Al final cambiamos la nota y fue un éxito 'Así nacemos'. Julio y yo compartimos muchas similitudes en sensibilidad, gustos...", ha comentado entre risas.

Manuel Alejandro también ha anunciado que ofrecerá un recital en el Teatro Albéniz de Madrid el próximo 4 de junio. "Voy a hacer mis canciones acompañadas al piano con una armonía. He escrito un guion sobre una vida amorosa, real o ficticia, en la que explico las canciones". Sobre su rutina actual, el compositor ha confesado que sigue trabajando diariamente: "Me levanto, hago gimnasia y me siento al piano durante dos o tres horas. Siempre estoy haciendo algo, nunca estoy parado. Yo siempre tengo una ilusión por hacer. Eso es lo más importante en la vida, el pensar siempre algo a futuro. No me he aburrido en mi vida. Tengo que decir que yo me dejo llevar, no pienso mucho en la muerte". Para cerrar la entrevista, Pablo Motos le ha preguntado qué consejo le daría a los jóvenes. Su respuesta fue clara: "Que tengan mucha ilusión por todo lo que hacen. No hay nada mejor que te lleve por la vida que la ilusión. También es clave la continuidad en lo que uno quiere hacer. Yo no hay día que no lea o toque el piano".