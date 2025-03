Mónica Naranjo aclara 'El Hormiguero' su futuro en la música: "Necesito tiempo para poder hacer otras cosas, pero..."

La noche del lunes en 'El Hormiguero' ha sido especial. Mónica Naranjo, una de las voces más icónicas del panorama musical español, ha visitado el plató de Antena 3 para presentar su "Greatest Hits Tour", una gira con la que celebra 30 años de trayectoria artística. En una entrevista cargada de anécdotas, risas y emoción, la artista catalana ha compartido detalles sobre su carrera, su experiencia en el escenario y sus planes futuros.

La intérprete de "Sobreviviré" y "Desátame" ha iniciado la conversación con Pablo Motos con el humor que la caracteriza. "Tú tienes el mayor de los atractivos y es que eres muy bonito por dentro", le ha dicho a Pablo Motos, quien le había dicho que ella estaba muy bien y que él no tanto por el paso de los años. La charla se ha enfocado rápidamente en la gira que ya está en marcha y que llevará su espectáculo a diferentes países. "La gira ya ha empezado hace tiempo y va para largo porque me queda hasta el año que viene, hasta 2026", ha explicado. Naranjo ha detallado su recorrido actual por España y su próxima visita a México y Estados Unidos. "Cuando comencé esta aventura le dije al equipo que para no ponerme nerviosa me dieran la gira por etapas. Ahora venimos de diez conciertos, tenemos que hacer en España unos ocho y después volveremos a México. También estaremos en EE.UU.", ha contado con entusiasmo. Sobre su experiencia en el mercado estadounidense, la cantante ha recordado con sorpresa cómo el público se sabe sus canciones. "La primera vez que toqué en Chicago me sorprendió mucho porque la gente se sabía mis canciones. Llegué a decir la típica expresión americana: what the fuck; en español es 'qué cojones' por lo sorprendida que estaba", ha relatado entre risas.

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista ha sido cuando Mónica ha desmentido una antigua noticia que aseguraba que había ingresado en una secta. "Yo estaba de promoción en México y de repente vimos que estaba saliendo esa noticia, que yo estaba desaparecida, que nadie sabía dónde estaba", ha explicado. "Cuando tienes claro quién eres y a dónde vas no le das importancia a estas cosas", ha añadido. En realidad, el motivo de la cancelación de algunos conciertos fue otro. "Los artistas dependemos de muchas cosas y personas para que un concierto se cancele. Lo que pasó fue un problema con un promotor y ante eso no puedes hacer nada", ha aclarado. Sin embargo, el bulo se extendió y hasta sus compañeros comenzaron a llamarla 'la desaparecida'. La cantante también ha recordado un momento muy especial en uno de sus conciertos, cuando una fan ciega llamada Lupita subió al escenario. "Nunca me había pasado algo así. Ella estaba con su hermano de pie en el concierto y me puso en su móvil un mensaje donde decía que era ciega", ha explicado. "Lo que más me gustó de ese momento fue que cuando subió y se tranquilizó dijo: 'Lo conseguí'. Estas cosas son muy bonitas", ha confesado emocionada.

Por otra parte, Naranjo también ha hablado sobre su reciente colaboración ('Venenosa') con Nebulossa, el grupo que representó a España en Eurovisión 2024. "No siempre puedo ver Eurovisión, pero sí que me mola mucho. Ellos eran los que tenían que ir el año pasado porque 'Zorra' era una gran canción", ha afirmado. La cantante también ha defendido la creatividad en la música y no entendió la controversia que generó la canción. "Me encantó la polémica falsa que hubo con 'Zorra', la gente se escandalizaba por el título", ha comentado. En su opinión, la censura en la música sigue siendo un tema delicado. "Con mi canción "Sobreviviré" algunas emisoras de Latinoamérica no quisieron ponerla, pero yo decidí siempre cantarla allí porque era una forma de libertad", ha explicado a Pablo Motos.

Mónica Naranjo ha vivido todo tipo de experiencias en sus años de trayectoria, desde incidentes en el escenario hasta problemas inesperados con la comida. Uno de los momentos más impactantes de la entrevista ha sido cuando ha recordado cómo una lata de cerveza la dejó inconsciente en un concierto. "Nunca antes me había subido la cerveza a la cabeza", ha bromeado. "Cuando me desperté, ya estaba en la habitación del hotel, ni siquiera me llevaron al hospital. El público agarró a la persona que lo hizo y cuando le preguntaron, él dijo que me amaba tanto", ha contado entre carcajadas. Otro episodio que ha dejado a todos sorprendidos ha sido su problema con las ciruelas en un concierto en Murcia. "Soy muy golosa con la fruta. En mitad del concierto me tomé medio kilo de ciruelas y me sentaron fatal", ha relatado. "Le dije al manager que me cagaba y que me tenía que sacar de allí", ha confesado entre risas.

En otro orden de cosas, uno de los anuncios más importantes de la entrevista ha sido su decisión de alejarse temporalmente de los escenarios tras esta gira. "No me retiro, lo tengo que dejar claro", ha enfatizado. "Lo que pasa es que me falta tiempo para querer hacer muchas cosas. Las giras que yo hago me las tomo de forma muy intensa y hay mucho agotamiento", ha explicado. A pesar de su pausa en los conciertos, Naranjo seguirá activa en la música y la televisión. "Voy a seguir grabando y haciendo televisión, pero del directo me voy a alejar durante un tiempo", ha comentado. Antes de finalizar la entrevista, la cantante ha revelado una curiosa manía: hacer la cama en los hoteles durante sus giras. "Creo que el orden es el principio de la disciplina, y quien no se hace la cama es un guarro", ha afirmado sin tapujos. "El orden hace mucho con la energía. Mi equipo siempre dice que cuando entran a mi habitación y ven todo ordenado, sienten otra energía", ha explicado. Pablo Motos, sorprendido, ha admitido que él no compartía esa costumbre. "Yo soy más vago, a mí me gusta mirarlo cuando ya está ordenado", ha confesado entre risas.