Manuel Alejandro: una tragedia que truncó su vida, dos mujeres y siete hijos

Se le bautizó como Manuel Álvarez-Beigbeder Pérez, aunque todos le conocen como Manuel Alejandro. El compositor de muchos de los grandes temas de Raphael, Isabel Pantoja, Julio Iglesias o Rocío Jurado se aventura a ‘El Hormiguero’ para charlar una vez más con Pablo Motos. Tratará cuestiones como su fructífera carrera, con 600 canciones convertidas en himnos, así como aquellos capítulos de su vida personal recogidos en su libro autobiográfico, ‘Vibraciones y elucubraciones de un escribidor de canciones’.

Estas memorias le mantienen de plena actualidad a sus 93 años, aunque su vida ha sido tan apasionante que siempre ha tenido un hueco destacado en el papel cuché. Repasamos algunos de los episodios más relevantes del artista cuya madre quería que fuese médico o salinero. Y es que ha tenido dos grandes amores en su vida, los cuales le han convertido en padre hasta en siete ocasiones. Por supuesto, también ha tenido que transitar sus propios infiernos con capítulos muy duros de su vida, los cuales le han servido también de inspiración para sus creaciones musicales.

Manuel Alejandro recibiendo la Medalla de Oro al mérito de las Bellas Artes por parte de los Reyes Gtres

Los siete hijos y dos mujeres de Manuel Alejandro

El primer gran amor en la vida del compositor fue Helena Gómez. Fue la primera a la que le juró amor eterno e intercambió alianzas. Con ella tuvo sus tres primeros hijos: Javier, Carlos y Patricia. Sin embargo, más tarde llegó la que sería la mujer de su vida, además de darle otros cuatro hijos. Su gran amor fue Ana Magdalena, nombre con el que se le conoció popularmente a Purificación Casas Romero, con la que compartía profesión como compositora.

La tragedia truncó su historia de amor en 2021, cuando la pandemia del coronavirus le hizo perder la vida tras 50 años compartiendo sus días y siendo el mejor equipo. Ella tenía 75 años cuando falleció víctima del Covid19. Dejó tras de sí a sus cuatro hijos llorando su pérdida: Sandra, Beatriz, Marian y Viviana.

Él quedó desolado: “Hasta la muerte de mi mujer no quería volver atrás para vivir nada otra vez. Ahora volvería a vivirlo todo”, reconocía para ‘El País’. “Estaba en medio de todas las salsas, era mi protagonista. Todo se lo escribí a ella, con emoción y culpabilidad. Sin ella no hubiera sido nada. ‘Yo soy aquel’ –canción mítica de Raphael- fue la primera canción que le escribí a mi muer, porque trabajábamos en la misma editorial, era la que pasaba las canciones a máquina. Un día le redacté esa en lugar de una adaptación”, decía en otra entrevista a ‘El Mundo’.

La tragedia que truncó la vida de Manuel Alejandro

El compositor comenzó primero apostando por la música, teniendo muchos sueños de llenar auditorios y triunfar con su sensibilidad musical. Sin embargo, una lesión en el brazo truncó sus sueños. No pudo continuar su formación en música clásica, teniendo que pasar hasta cinco veces por quirófano para tratar de encontrar solución a su mal. Era aún un adolescente y esto le impidió también ir a la mili. No hay mal que por bien no venga.

El compositor Manuel Alejandro Gtres

Al final desistió en su empeño de hacerse un nombre tocando instrumentos y prefirió centrarse en ser director de orquesta y arreglista, pero no le llenaba y su creatividad estaba siendo desperdiciada. Pronto lo entendió y comenzó a escribir sus primeras canciones, llegando incluso a interpretar algunas de ellas como cantante, sacando hasta tres álbumes al mercado. “Yo no tengo ángel para cantar ni para ponerme delante del público. No tengo ni esa cosa especial ni el deseo de figurar de las estrellas, desgraciadamente. Porque esos son los que ganan dinero, nosotros no ganamos nada. Yo siempre he vivido de los anticipos. Y menos mal que han existido”, mantenía. Gracias a componer para Raphael triunfó, para después llegarle propuestas de otros muchos artistas como Nino Bravo, El Puma o Plácido Domingo, entre otros.