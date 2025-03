Marc Giró se desmarca de la posibilidad de poder presentar el nuevo 'Sálvame' de RTVE

El periodista y presentador Marc Giró ha confirmado que ha rechazado la oferta de RTVE para ponerse al frente del nuevo magacín diario que la cadena pública prepara para las tardes de La 1. En una entrevista para 'Comunicació 21', Giró ha explicado los motivos de su decisión y ha dejado claro que su prioridad sigue siendo su trabajo en la radio catalana RAC1.

El conductor de 'Vostè primer', programa que se emite en RAC1 de 13:00 horas a 14:00 horas, ha sido rotundo al afirmar que su compromiso con la emisora sigue vigente. "He dicho que no a las tardes de La 1 de TVE porque priorizo RAC1", ha declarado en la entrevista. De esta manera, descarta su incorporación al nuevo espacio de La 1 y se mantiene en su actual proyecto radiofónico. En los últimos meses, Giró había sido señalado como uno de los posibles candidatos para liderar el nuevo magacín vespertino de la cadena pública. Sin embargo, su negativa pone fin a las especulaciones y confirma que seguirá vinculado a la radio catalana, así como a su actual trabajo en televisión con el 'Late Xou', que se emite en prime time en RTVE.

Marc Giró Cedida

Además, el presentador ha querido aclarar las informaciones publicadas en algunos medios que aseguraban que la emisora del Grupo Godó prescindiría de él en la próxima temporada. "A mí no me consta que la próxima temporada no vaya a continuar, pregunten a dirección", ha respondido con contundencia, disipando cualquier rumor sobre su posible salida de Vostè primer. El programa, que ha conseguido consolidarse en su franja horaria, cuenta con una audiencia fiel en Cataluña y ha logrado posicionarse como uno de los espacios más escuchados en su horario, superando incluso a competidores como ''El búnquer' de Catalunya Ràdio.

Los planes de RTVE para la franja de tarde

Mientras tanto, RTVE sigue adelante con su plan para renovar las tardes de La 1. El nuevo director de TVE, Sergio Calderón, anunció el pasado 23 de febrero en 'RTVE Responde' la creación de un magacín que combinará entretenimiento y servicio público, aunque sin dar muchos detalles sobre su contenido o equipo. Se ha especulado con la posible participación de La Osa Producciones –la antigua Fábrica de la Tele, responsable de 'Sálvame'– en la producción del nuevo programa. No obstante, Calderón no confirmó esta información y solo adelantó que el espacio contará con "caras conocidas" y profesionales de RTVE.

Rosa María Molló junto a Sergio Calderón, director de TVE, en 'RTVE Responde' RTVE

El estreno del nuevo magacín está previsto para marzo o abril, coincidiendo con la despedida de "La Moderna" y 'El Cazador', los actuales programas de la franja. Con la negativa de Marc Giró, la búsqueda de un presentador para este formato sigue abierta.