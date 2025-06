María Patiño, sobre el brusco recorte en 'La familia de la tele': "La realidad será contada"

María Patiño ha hablado alto y claro sobre el final de 'La familia de la tele' después de que RTVE haya tomado la decisión de cancelar el segundo tramo del programa. Algo, sobre lo que la presentadora amenaza con contar toda la verdad, tal y como ha manifestado en redes sociales. Lo que está claro, es que de momento las series 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' volverán a ocupar su tramo inicial, comenzando a las 17:00 y 17:50 horas respectivamente.

Captura de Rosa Benito en 'La familia de la tele' RTVE

María Patiño habla sobre la cancelación de 'La familia de la tele'

Por tanto, el programa se queda limitado al horario de 15:50 a 17:00 horas. Y, después de las novelas, se dará paso a un pequeño espacio producido por La Osa Producciones llamado 'El Club de La Promesa' y donde repasarán algunos de los mejores momentos de la serie. Además, en la cadena pública también pretenden rescatar formatos como 'El Cazador' y ya están trabajando en una variante del mítico juego de mesa 'Trivial Pursuit'.

"La realidad será contada"

La noticia de la cancelación de gran parte de 'La familia de la tele' ha caído como un jarro de agua fría para los protagonistas, tal y como manifiesta Patiño. "Retrasos ajenos, hate en redes, ataques desde la pública… No se les ha dejado respirar", sentencia un usuario cuyo mensaje ha compartido la presentadora. A lo que ella misma ha añadido: "No hay excusas, la realidad será contada", advierte. "El fracaso te da la oportunidad para saber que hay que empezar de nuevo. Oportunidad que no todos tienen", asegura contundente.

María Patiño en "Ni que fuéramos Shhh" Youtube

De lo que no cabe duda, es de que la presentadora y su equipo siguen teniendo mucha fe en el formato y que el último capítulo "todavía no está escrito".