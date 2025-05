María Patiño, traicionada por un micrófono abierto: “Hoy necesito sexo”

‘La familia de la tele’ se ha topado con un escenario imprevisto, al pinchar en audiencias. Las críticas son feroces y se están viviendo momentos delicados. Tanto, que incluso Belén Esteban ha activado el protocolo de abandono y les anuncia a sus jefes que quiere dejar el programa. Esta vez no es un arrebato o una decisión tomada en caliente, sino que la colaboradora está harta, cansada de los malos datos, de las exigencias, de los temas que trata en el espacio y de no poder mostrarse libre como ella es. No es la única que está harta, María Patiño también.

Los presentadores del espacio de TVE que recupera el universo ‘Sálvame’ también están cansados de tanta presión. Necesitan liberarse un poco y cada uno lo hace a su manera. Aitor Albizua reconoce que lo que le sucede a su compañera “es una sensación generalizada, que ha ido a más con todo el linchamiento y todas las críticas que yo, por lo menos, no había visto nunca en mi trabajo, en televisión, y que hemos sufrido desde el primer momento del programa”, se quejaba el presentador, que decía no venir “a hacer prensa rosa, pero a mí me dicen como profesional que estos son los temas e intento hincarle el diente como sea”.

En cambio, un micrófono abierto ha dejado claro cómo piensa María Patiño desfogarse. La tensión acumulada en el cuerpo nunca es buena y siempre que se pueda se recomienda liberarla. Se puede hablar con amigos, se puede practicar deporte, liberar adrenalina o calmarse con un paseo. Hay muchas maneras, pero la presentadora tiene claro que para ella lo mejor en estos casos es el sexo.

La pillada de María Patiño en directo

“Yo no quiero estar e este programa, quiero hablar con Óscar y Adrián, porque me quiero ir”. Esta es la sentencia de Belén Esteban, que se queja de que “no me gustan los temas” o “no me reconozco”, además de reconocer que se aburre. Entre tanto, mientras la colaboradora se desahoga y activa el protocolo de abandono, su compañera se confiesa en directo. Lo hace creyendo que nadie iba a escuchar su confesión, pese a tener un micrófono pegado al pecho recogiendo cada una de sus palabras. Es ahí cuando se le escucha poner en conocimiento de otro miembro del equipo que “hoy lo necesito, hoy necesito sexo”.

En el momento en el que María Patiño confiesa que está necesitada de contacto íntimo no se la está enfocando. Las cámaras siguen centradas en Belén Esteban. Se intuye que la presentadora se tapa al micrófono y trata de hacer una confesión a un compañero, aunque al final toda España termina siendo testigo de los planes que tendrá en cuanto llegue a su casa. Quizá su marido también lo haya escuchado y lo tenga todo ya preparado. “¿Quién necesita sexo hoy?”, pregunta al aire al tener conocimiento de su pillada. Le salva Alba Carrillo, siempre remando a favor de obra: “Yo, pero creo que me daré una ducha fría, porque no tengo con quién”.