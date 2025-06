La reflexión de Jean Reno sobre la fama en 'El Hormiguero': "Te vuelve idiota"

Jean Reno ha sido el invitado de esta noche en 'El Hormiguero', donde ha venido a presentar su primera novela 'Emma bajo el cielo de Omán' y además ha aprovechado para compartir ciertas anécdotas y charlar con Pablo Motos. Así, el presentador ha aprovechado para preguntarle directamente si considera que la fama te vuelve idiota. Algo, ante lo que Reno le ha dado una respuesta completamente afirmativa: "Sí, claro, enseguida", ha respondido con seguridad el actor.

Así gestiona la fama Jean Reno

Captura de Jean Reno y Pablo Motos en 'El Hormiguero' Antena 3

Y, a continuación, el actor ha pasado a explicar el motivo. "Antes de saltar a la fama, tú hablas y nadie te escucha", asegura. Sin embargo, eso cambia una vez te vuelves conocido. "Entonces hablas y cualquier cosa que dices se la creen, de ahí que te vuelvas un idiota", sostiene. "Así empieza". Algo, para lo que el actor ha desarrollado una técnica bastante efectiva para que no le pase. "Yo pienso en que un día me voy a morir y además tengo 6 hijos que nunca me escuchan", confiesa al respecto. Eso, en su opinión, siempre consigue bajarle los humos.

"Mirar a la muerte te calma enseguida", aclaran el francés. "Y saber que no eres más grande que nadie, yo no considero que ser un actor o cantante sea una cosa grande", destaca. "Pienso que un cirujano que te salva la vida y te cambia el corazón, eso es mucho más importante que lo que yo hago", ha concluido.