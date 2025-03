Mariela Garriga confiesa en 'El Hormiguero' lo que más le sorprende de España: "En Estados Unidos no pasa con las familias..."

El plató de 'El Hormiguero' ha vivido una noche de cine y televisión con la visita de Maribel Verdú y Mariela Garriga, dos actrices de gran proyección que acudieron al programa de Antena 3 para promocionar su nueva serie, "Cuando nadie nos ve". Este thriller, dirigido por Enrique Urbizu, llegará a la plataforma MAX el próximo 7 de marzo y promete una historia cargada de intriga, ambientada en la Semana Santa de Morón de la Frontera.

La trama de "Cuando nadie nos ve" sigue a Lucía, una sargento de la Guardia Civil interpretada por Maribel Verdú, y a Margarita, una teniente de las fuerzas aéreas estadounidenses encarnada por Mariela Garriga. Juntas, investigan la desaparición de un informático del ejército americano en Morón, destapando una serie de crímenes que van más allá de lo que inicialmente sospechaban. "Mi personaje es Margarita, una teniente de las fuerzas aéreas americanas que llega a Morón, España, para investigar una desaparición", ha explicado Mariela. "Es una serie de investigación en la que nuestros personajes descubren que lo que investigan es más grande de lo que en un principio piensan", ha apuntado la actriz cubana.

Por su parte, Maribel Verdú ha descrito a su personaje con entusiasmo: "Yo soy una Guardia Civil, una sargento de la judicial que manda mucho y tiene muy mala leche. Es un personaje maravilloso, uno de esos que te regala la vida". La actriz madrileña también ha destacado una diferencia clave con su propia personalidad: "Lucía es muy desconfiada, algo que yo en la vida no soy. Creo que la gente tan desconfiada se pierde muchas oportunidades en la vida".

Uno de los aspectos más llamativos de la serie es su ambientación en la Semana Santa andaluza, con escenas filmadas en plena celebración en Morón de la Frontera. Pablo Motos se ha mostrado sorprendido por la autenticidad de las imágenes que había visto en el primer capítulo. "Yo he visto el primer capítulo y tengo que decir que se ve la Semana Santa tal cual es. Cientos de personas y sus pasos... ¿Habéis recreado eso tal cual?", ha preguntado el presentador. Maribel Verdú ha aclarado que no se trató de una recreación, sino de una grabación en tiempo real durante la festividad. "Sí, pero tengo que corregirte porque no se recreó, sino que se hizo de verdad. Todo lo que sale en la serie es toda la gente de Morón en la calle para la Semana Santa. Son una maravilla de gente y se han entregado mucho. Esta serie sería imposible sin ellos porque en esa escena están todos los habitantes o casi todos. Estaban los costaleros, los pasos, los nazarenos... todo de verdad. Es lo más emocionante que he vivido en mi vida". Para Mariela Garriga, que no conocía esta tradición española, la experiencia fue reveladora: "Yo no sabía nada de la Semana Santa y cuando vi todo eso me sorprendió mucho. Es impresionante cómo tanta gente se pone con tanta pasión a hacer una cosa conjunta".

En otro orden de cosas, las actrices también han hablado sobre las diferencias entre sus personajes y el trabajo que implicó prepararlos. En el caso de Verdú, ha destacado el aspecto jerárquico y la rigidez de la Guardia Civil. "Realmente la Guardia Civil está muy militarizada y hay mucha jerarquía. Es diferente. El tricornio, tengo que decir, que aprieta mucho y duele", ha comentado entre risas. Por su parte, Mariela Garriga ha explicado que para interpretar con fidelidad a una oficial de las fuerzas aéreas estadounidenses, ha recurrido a expertos. "Las fuerzas armadas americanas tienen un departamento para aconsejar a los actores de series o películas y a los directores sobre cómo deben comportarse y hacerlo lo mejor posible. Yo llamé cuando me dieron este papel para hacerlo lo más real posible".

Durante la entrevista, la conversación ha derivado en las diferencias culturales entre España y Estados Unidos, algo que sorprendió especialmente a Mariela Garriga tras pasar varios meses en el país. Una de las anécdotas más comentadas fue su desconocimiento sobre el típico "bocata" español. "Yo vivo en Los Ángeles, llevo 10 años allí. Cuando vine aquí a España no sabía qué era un bocata. La gente se paraba en el rodaje por ser la hora del bocata y yo no sabía qué era", ha confesado entre risas. Pablo Motos ha aprovechado para bromear sobre las confusiones lingüísticas: "Pues ten cuidado porque aquí en España cuando vienes y pides dos pistolas te dan dos barras de pan y no dos pistolas de verdad". Otra diferencia que le ha llamado la atención ha sido la costumbre española de comer en familia. "Aquí las familias comen siempre juntas. En Estados Unidos eso no pasa. Me gusta eso de España porque ves que aquí lo que importa realmente es la familia, el estar todos sentados a la vez en una mesa disfrutando de algo común".

Por otra parte, Mariela Garriga no solo ha trabajado en España, sino que su carrera en Hollywood la ha llevado a participar en proyectos de gran envergadura como las últimas entregas de "Misión Imposible". Pablo Motos ha querido saber cómo llegó esta oportunidad a su vida. "Llevaba un año sin tener mucho éxito en castings. Yo estaba con otros proyectos, como escribiendo mi serie, pero en ese momento sonó mi teléfono y me dijeron que me querían para la película. Al día siguiente de esa llamada estaba en Londres haciendo una prueba con Tom Cruise". El proceso de selección fue intenso. "El director de 'Misión Imposible' me pidió que hiciera la prueba en inglés, español e italiano. Fueron dos horas de prueba hasta que me dijo que el personaje era mío". Sin embargo, tuvo que mantener el secreto, incluso para su familia. "Cuando me dieron el papel no le dije nada a mi madre y ella no sabía qué hacía yo en Londres. Cuando estás en un papel importante para una película como esta, no puedes contar nada ni a tu madre. Yo a la mía le decía que estaba solamente trabajando y que ya le contaría. Tom Cruise fue quien llamó después de un tiempo a mi madre para decirle la verdad, que estaba trabajando para 'Misión Imposible'". Por su parte, Maribel Verdú ha comentado que ha recibido numerosas propuestas internacionales, pero ha sido selectiva en sus elecciones. "Yo he rechazado muchas propuestas internacionales después del COVID. Ahora estoy bien con los proyectos que tengo".

Finalmente, Maribel Verdú también ha reflexionado sobre la evolución de la ficción en plataformas de streaming. "Ahora mismo la televisión que se hace en las plataformas de streaming es como el cine independiente para mí. Antes los actores que hacíamos televisión, es decir, una serie, estábamos como más denostados, pero ahora todos hacemos series y todas con una calidad impresionante como esta. Enrique Urbizu ha rodado esta serie como si rodara ocho películas distintas". Con "Cuando nadie nos ve", MAX apuesta por una producción de gran calidad, con un thriller de acción que promete enganchar al espectador desde el primer capítulo. "Hay que decir que el quinto episodio va a ser sorprendente porque cuenta cosas que solo el público sabe, el peligro que mi personaje y el de Mariela corremos", ha adelantado Verdú. La serie, que se estrena el 7 de marzo, se perfila como uno de los estrenos más esperados del año.