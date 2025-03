Mario Vaquerizo sorprende en 'El Hormiguero' con su nueva rutina de vida: "Después de 50 años estoy tomando clases de..."

El mes de marzo ha arrancado con fuerza en 'El Hormiguero', el exitoso programa de Antena 3 conducido por Pablo Motos. En la noche del lunes, el plató se ha llenado de energía y extravagancia con la visita de Las Nancys Rubias, la icónica banda liderada por Mario Vaquerizo. Durante la entrevista, los integrantes del grupo han repasado su trayectoria, han hablado de su próximo single "Reset", han contado anécdotas sobre la aparatosa caída de Mario en un concierto y, como broche de oro, han ofrecido una actuación cargada de espectáculo.

Pablo Motos ha dado la bienvenida a sus invitados con su habitual entusiasmo: "Si os gusta la fiesta, no os podéis perder el programa de esta noche. Hoy han venido a divertirse a 'El Hormiguero' Las Nancys Rubias". Tras la ovación del público, Mario Vaquerizo y sus compañeros –Juanpe, Miguel y Marta– han tomado asiento en la mesa para compartir con el presentador de Atresmedia sus últimas novedades y recordar algunos momentos clave de sus 20 años de carrera grupal.

Uno de los temas más comentados de la noche ha sido la recuperación de Mario Vaquerizo, quien hace unos meses sufrió una aparatosa caída desde un giratutto durante un concierto en Cáceres. El líder de Las Nancys Rubias ha aparecido en el programa líder de la franja access prime time ya sin el collarín que tuvo que llevar durante meses tras el accidente. "He hecho mucho caso a mi neuróloga y he estado cuatro meses con el collarín, pero ya no quería tenerlo más porque me parecía a las mujeres que son tipo jirafa. Ahora estoy en rehabilitación porque he tenido el cuello sin moverlo y lo tengo delicado", ha explicado Mario. Además, ha sorprendido a todos al revelar que está tomando clases de canto por primera vez en su vida: "Después de 50 años, nunca había pensado que el cantante de Nancys Rubias iba a tomar clases de canto, pero estoy encantado con ello. Hago muchos ejercicios de la laringe que la tenía muy estropeada", ha confesado.

La caída de Vaquerizo no solo fue un susto para sus compañeros y seguidores, sino que también se convirtió en un fenómeno en redes sociales y hasta en inspiración para disfraces en Carnaval. Pablo Motos ha mostrado imágenes de algunas personas disfrazadas como el artista en el momento de su caída, lo que ha desatado risas en el plató. "Qué bueno, no lo había visto. Me encanta. No entiendo a la gente que no sabe reírse de sí misma. Lo que me pasó pudo haber sido mortal, aunque ahora estemos aquí riéndonos de eso", ha reconocido Mario. Sus compañeros, en cambio, recordaron la angustia del momento: "Al principio lo vivimos un poco incrédulos porque no nos esperábamos que desapareciera del escenario", ha explicado Juanpe. Miguel, por su parte, ha admitido que se quedó en shock: "Yo fui el único que se quedó en el escenario, Juanpe y Marta bajaron. Yo le vi caer y me asomé, pensé que se había matado porque tenía los ojos blancos. No supe cómo reaccionar". Marta también ha compartido su experiencia: "Bajé sin pensarlo, me daba igual todo en ese momento, solo quería ver cómo estaba él. Se cayó de tres metros de altura y al principio no quería ir al hospital, pero le convencimos". Ante estas declaraciones, Mario ha querido también agradecer el apoyo recibido: "Mi caída se convirtió en meme, lo entiendo. Pero me he sentido muy querido por toda España, y eso me ha ayudado a salir de esta situación. También tengo que dar las gracias a mis amigos que son ellos y a mi mujer Alaska".

Por otra parte, uno de los anuncios más esperados de la noche fue el lanzamiento de su nuevo single, "Reset", que verá la luz el próximo 5 de marzo. Mario ha explicado el significado del título: "Yo me he reseteado completamente". Marta, integrante del grupo, ha compartido su propia experiencia con este concepto: "El reset no es solo para cosas malas, sino también para mejorar. Yo hice un reset hace unos años, me puse a estudiar, creé mi marca de joyas y ahora puedo decir que soy joyera". Entre bromas, Miguel ha comentado que su propio lugar de reset es Torremolinos: "Siempre voy con mis tres amigos, pero Mario quiere ir y nunca le dejo", a lo que Vaquerizo ha respondido entre risas: "¡Yo quiero ir porque allí es la cuna del mariconeo!".

Para finalizar la noche, Las Nancys Rubias han ofrecido una actuación en la que Mario Vaquerizo se ha vuelto a subir a un giratutto, esta vez sin incidentes. "El giratutto es mi mejor amigo porque es el mejor recurso escénico que hay. El problema en Cáceres no fue del aparato, sino mío, porque no supe colocarlo en el sitio adecuado", ha explicado. Entre risas, ha añadido que su característico peinado lo ayudó a amortiguar el golpe: "La laca y el cardado me salvaron la vida. Al tener excentricismo capilar, me hicieron de almohadilla". Asimismo, durante la entrevista, Mario Vaquerizo también ha reflexionado sobre la importancia de la amistad dentro del grupo y lo fundamental que ha sido para ellos mantenerse unidos durante 20 años de trayectoria. "Qué importante es tener un grupo. Yo no entiendo ni entenderé nunca a los cantantes solistas. Una gira acompañado con tus amigos, a pesar de las tensiones y momentos duros, es espectacular", ha afirmado el cantante madrileño.

En otro orden de cosa, también ha habido espacio para confesiones divertidas, como la cantidad de bisutería que usan en los conciertos: "Toda la que llevo hoy y un poco más", ha bromeado Juanpe. Además, han revelado que en su camerino suele haber unas cien latas de cerveza por concierto: "Pero en nuestra defensa, hay que decir que no solo estamos nosotros cuatro", ha aclarado Miguel entre risas. Por último, Mario ha cerrado la entrevista con una declaración de cariño hacia el programa y su presentador: "Nosotros nos ponemos a tu disposición siempre, porque como en tu programa no estamos en ningún sitio".