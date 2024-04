David Broncano no es el único fichaje de RTVE

El culebrón Broncano-RTVE ha llegado esta mañana a un nuevo capítulo, con la confirmación por parte del Consejo de administración de la radiotelevisión pública española, del fichaje de la estrella de Movistar+, cuyo programa “La Resistencia” formará ahora parte del catálogo de contenidos de la parrilla de TVE. No es la única novedad, ya que el mismo Consejo ha confirmado también la compra de “That´s my jam”, presentado por Arturo Valls, y la renovación del concurso “El Cazador”

Movistar no renovó el show

Dejando a un lado la incorporación de David Broncano, llama la atención que RTVE apueste fuertemente por "That´s my Jam". Producido por LaCOproductora, la versión homónima del éxito estadounidense (presentado por el cómico Jimmy Fallon) llegó a nuestras pantallas en octubre del pasado año con Arturo Valls ejerciendo como maestro de ceremonias. A pesar de los grandes nombres que participaron en el show (David Bisbal, Pilar Rubio, Luis Zahera entre otros) Movistar decidió no encargar una segunda temporada y meter a “That´s my jam” al cajón de los programas olvidados, sin embargo, tal y como le ocurrió a David Martínez con Mediaset, RTVE ha decidido rescatar al programa e incluirlo en su listado de programas en busca de liderar el prime time.

“El Cazador” sigue adelante

Lo que no ha sorprendido en este aluvión de anuncios ha sido la renovación del concurso “El Cazador”, presentado por Rodrigo Vázquez. Cautivando al 10% de la cuota de pantalla (luchando en ocasiones por el liderazgo), continuará todas las tardes, ahora con una nueva mecánica y una edición llena de estrellas.