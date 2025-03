Marina Rivers sentencia el concurso de Pelayo Díaz en 'Supervivientes' y desvela quién es su favorito

La aventura de 'Supervivientes 2025' está dejando momentos insólitos en la competencia. Desde los intentos de abandono por parte de Terelu, hasta la nominación disciplinaria del grupo de Playa Furia por haber escondido un mechero a la organización; ningún concursante se está dejando nada en el tintero a la hora de dar un verdadero espectáculo a la audiencia. Y Pelayo Díaz no es la excepción.

Tras su llegada al concurso, el diseñador de moda ha sabido hacerse destacar no solo por su destreza en varias pruebas, sino también por sus enfrentamientos con otros concursantes, como la ex Miss España Ángela Ponce o la anterior mencionada Terelu. Una excompañera suya de la televisión, la 'influencer' Marina Rivers, se ha mojado sobre el concurso del que llegó a ser durante una temporada su 'archienemigo'.

Un pasado crudo y unos favoritos que generan adicción

La madrileña coincidió con el de Oviedo en la última edición de 'MasterChef Celebrity', el programa de La 1 que reúne a un plantel de personalidades y las enfrenta en unas cocinas donde la tensión se puede cortar con un cuchillo. El trato que ambos tuvieron en el programa fue muy comentado en redes, con la mayoría de internautas tildando de 'bullying' la actitud de Pelayo hacia Marina.

Antes de saber lo que opinaba del concurso que estaba haciendo Díaz, la creadora de contenido no dudaba a la hora de decir quiénes eran sus concursantes favoritos. "Yo estoy enganchadísima a Montoya, Anita y Manuel, me encanta esa historia", comentaba la 'tiktoker', quien también es colaboradora en 'TardeAR'.

¿Cómo ve a Pelayo? ¿Viajaría ella a Honduras?

En cuanto a cómo estaba viendo el concurso de quien fuera su rival en Televisión Española, Marina intentaba evadir cualquier tipo de declaraciones, afirmando que solo se centraba en observar los fragmentos en los que salían los participantes de 'La isla de las tentaciones'. Sin embargo, al final terminó cediendo y declaró: "Bueno, él hace bien realities, ¿no? Y a la gente le hace gracia, que es lo importante".

Sobre su ganador, Rivers admitió que su ganador es "quien lo merezca más y quien haga mejor el concurso". Finalmente, respecto a una hipotética participación en el futuro, la creadora de contenido se mojaba y aunque no se mostró optimista, no llegó a dejar la puerta cerrada del todo. "Por ahora no, yo soy muy chica de ciudad y vivo muy a gusto con las comodidades de nuestro siglo", concluyó.