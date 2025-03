Las lágrimas de Pelayo, Carmen Alcayde, Montoya y Manuel inundan 'Supervivientes 2025'

Segunda noche dominical de 'Supervivientes 2025' y las lágrimas fueron las grandes protagonistas del reality en el día de ayer que vivió además el debut de Carmen Alcayde como nueva concursante del programa. Telecinco suma así un nuevo rostro conocido en esta aventura que descubrió el lado más íntimo de Pelayo Díaz, que se sinceró con Sandra Barneda. Además, parece que Montoya y Manuel han dejado las rencillas de 'La isla de las tentaciones' a un lado, tras confesarse ambos a la luz de la luna de Honduras.

'Supervivientes' ya tiene a una nueva concursante

Carmen Alcayde llegó a los Cayos Cochinos durante la noche del domingo para incorporarse a 'Supervivientes'. Su entrada se produjo más tarde de lo habitual, ya que su participación se dio en sustitución de Beatriz Rico, quien decidió abandonar el programa una semana antes. Antes de iniciar su aventura, Sandra Barneda quiso asegurarse de que Carmen había reflexionado sobre su decisión. "¿Te lo has pensado bien?", le preguntó la presentadora. Alcayde, con su característico buen humor, respondió: "¡Si fue de un día para otro!". La periodista expresó su felicidad por cambiar el invierno madrileño por el clima tropical del reality, aunque también confesó sus temores: "Me dan miedo las alturas, los bichos, las cucarachas... pero tengo mentalidad positiva, he hecho coaching".

Uno de los momentos más emocionantes de su llegada fue su salto desde el helicóptero. Antes de lanzarse al agua, Carmen dedicó unas palabras a los voluntarios que ayudaron en la DANA. "Como valenciana, me suscribo a las palabras de Borja", dijo en referencia a su compañero, quien había realizado el salto con la bandera de la Comunidad Valenciana. "Quiero dedicarlo a todos los voluntarios que vinieron de toda España a llenarse de barro y ayudarnos en la DANA", añadió, sin poder evitar emocionarse. También dedicó el momento a su familia, su pareja y sus hijos. "Mamá va a saltar", dijo antes de lanzarse con valentía. Ella estará de momento en playa Misterio, que rebosa felicidad tras la sinceridad mostrada por Manuel y Montoya.

Reconciliación Montoya y Manuel

Mientras tanto, en la isla, la convivencia entre los concursantes sigue generando momentos intensos. Anita, Manuel y Montoya han protagonizado varias discusiones durante la primera semana del reality. Sin embargo, en los últimos días, Manuel y Montoya han mostrado un acercamiento que podría indicar una posible reconciliación. "No voy a discutir más contigo aquí", aseguró Manuel, a lo que Montoya respondió con escepticismo.

El tema sentimental también estuvo presente en la conversación entre ambos. "Anita está enamorada de ti", comentó Manuel, intentando que su compañero diera un paso hacia la reconciliación con ella. Sin embargo, Montoya se mostró firme: "Ya no estoy abierto al amor, después del daño que me ha hecho". A pesar de ello, ambos reconocieron que cometieron errores y pidieron disculpas mutuamente por las faltas de respeto del pasado.

La emotiva confesión de Pelayo Díaz

Otro de los momentos más emotivos del programa fue protagonizado por Pelayo Díaz. Durante una conversación con Sandra Barneda en 'Supervivientes: Conexión Honduras', el diseñador no pudo contener las lágrimas al recordar a su padre. "Lloro todos los días", confesó Pelayo, visiblemente afectado. La maestra de ceremonias del reality de Mediaset le preguntó sobre su experiencia pescando en la isla, algo que le recordaba a su infancia con su padre. "Ayer fue su cumpleaños y me acordé mucho de él", explicó el concursante. "Siento que a mis padres no les he dado muchas alegrías y que la pesca era de las pocas cosas que compartí con él cuando era pequeño". Sandra le animó a enviar un mensaje de felicitación: "Para mí eres un héroe porque te construiste desde cero y me diste los mejores consejos".

El concursante finalizó su mensaje con un gesto de cariño: "Espero que te guste no solo cómo pesco, sino también cómo intento unir al grupo. Intento recomponerme y estar bien cada día. Espero que estéis bien", espetó el diseñador asturiano.