Risto Mejide vuelve a dar el salto al prime time de Telecinco

A falta de un mes y pocos días para que comience la nueva temporada televisiva, Telecinco ha sorprendido a todos con su último anuncio. Risto Mejide vuelve al canal principal de Mediaset en horario estelar con un nuevo programa titulado 'Demos: El Gran Sondeo'. Este espacio, que combina actualidad y entretenimiento, será producido por Mediaset España en colaboración con Fremantle España y Vodevil, la productora del propio Mejide.

En 'Demos: El Gran Sondeo', Risto se alejará de sus habituales papeles como juez en programas de talentos y asumirá un "registro desconocido". El programa se centrará en analizar temas de actualidad a través de los testimonios directos de los protagonistas y las opiniones de una audiencia activa en el plató. La propuesta pretende ofrecer una visión intergeneracional y demográfica del sentir de la sociedad española, con una grada de 350 personas dividida por grupos de edad, cada uno liderado por un famoso.

A diferencia de otros formatos de debate, 'Demos: El Gran Sondeo' no contará con mesas de expertos o comentaristas habituales. En su lugar, se invitarán a personas anónimas y algunas figuras conocidas para discutir los temas del día desde una perspectiva personal y auténtica. La interacción con el público será un componente clave, ya que los asistentes podrán expresar libremente sus opiniones y participar en sondeos rápidos, mientras que Mejide actuará como moderador y entrevistador, interactuando con la audiencia y los invitados.

El formato representa un regreso de Mejide al prime time de Telecinco como presentador, después de varios años centrado en roles de juez en programas como 'Got Talent', 'Factor X' y 'Top Star ¿Cuánto vale tu voz?'. Su última experiencia como presentador en Telecinco fue en 2017 con 'All You Need is Love... o no', que no continuó más allá de su primera temporada. Este nuevo proyecto marca una consolidación de la relación entre Risto Mejide y Mediaset España, especialmente tras su desvinculación de 'La Fábrica de la Tele' y su continuo trabajo en Cuatro con programas como 'Todo Es Mentira' y 'Chester'.