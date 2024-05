Marta Riesco vuelve a cargar duramente contra Joaquín Prat: “No se comportó bien conmigo”

Marta Riesco ha renovado sus críticas hacia Joaquín Prat. La exreportera de "El programa de Ana Rosa" reiteró hace unas semanas su opinión sobre su antiguo compañero, calificándolo como "la peor persona que he conocido en televisión", una afirmación que mantiene sin arrepentimiento.

Sigue su cruzada contra el presentador

En un evento reciente, Riesco afirmó: "Yo he estado en ese programa seis años y ha habido cosas que no han sido bonitas hacia mí, y siempre lo he dicho... pero, para mí, Joaquín Prat no se comportó bien conmigo como compañero de productora ni de programa, y no tengo ningún miedo de reconocerlo", según lo informado por Diez Minutos. La exreportera también se pronunció sobre la reacción que generaron sus comentarios: "No sé por qué impactó tanto. Todos tenemos experiencias así. Lo que pasa es que hay gente que tiene miedo de contarlo, pero como yo ya estoy fuera de ahí, ya no tengo ninguno". Además, reveló que nadie del programa se despidió de ella: "Nadie, nadie. Me llegó a casa la carta de despido y ya".

Dijo no a "Supervivientes"

Riesco también compartió cómo rechazó una oferta para participar en "Supervivientes" cuando aún estaba en el centro de la atención mediática. Según su relato, en una reunión con personas importantes de Telecinco y la productora del reality, le expresaron: "Sabes que estás dando muchísima audiencia y queremos que te vayas a Supervivientes". A pesar de la insistencia y de que le permitieron fijar la cifra que deseaba, Marta se mantuvo firme en su decisión de no aceptar.

El rechazo sorprendió a los responsables del programa, quienes aumentaron su oferta, pero Marta Riesco no cedió. Según ella, le recordaron el caso de Alexia Rivas, quien participó en "Supervivientes" en 2021 después del escándalo del "Merlos Place". Rivas había estado fuera de Telecinco por un año antes de su participación en el reality, pero tras su regreso, se convirtió en una colaboradora recurrente en varios programas de la cadena.