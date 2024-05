Marta Riesco ataca con dureza a Joaquín Prat: “Es la peor persona de la televisión”

La cruzada personal de Marta Riesco con Telecinco se ha cobrado una nueva víctima. Se trata del presentador de “Vamos a ver”, Joaquín Prat, con el que la ex reportera colaboró durante su estancia en el matinal de Mediaset. Riesco, sin pelos en la lengua, no ha dudado en tildar al presentador madrileño como “la peor persona” de la televisión.

Duras palabras contra Joaquín Prat

La confesión ha tenido lugar en el podcast “Charlando con anormales”, en el que trató también su última polémica con el hermano de la influencer navarra Sofía Suescun, Cristian. Sin embargo, esta polémica pasó a un segundo plano cuando la reportera despotricó sin miramientos de uno de sus últimos jefes, recalcando que es una persona diferente en el momento que las cámaras dejan de grabar.

“Es la peor persona que yo he conocido en televisión y me parece que hace un papel”, comenzó así su alegato Marta. “Joaquín Prat es una persona que hace ver que es de una manera y es completamente de otra”, sentenció la reportera que no dudo en dejar en evidencia al presentador de Telecinco. “Hay otros que son muy capullos, pero se les ve. Alessandro Lequio le ves y es así, ves a Jorge Javier Vázquez y es también es como se muestra”, comentó Riesco, que no solo tuvo malas palabras para Joaquín Prat.

La relación con Antonio David Flores marca un antes y un después

Riesco siguió atizando a Joaquín, afirmando que su trato fue "pésimo" y que le causó mucho daño en el mundo televisivo. Esta vez, la comunicadora decidió no guardarse nada y amplió sus declaraciones, describiendo su experiencia como una "etapa de hostilidad absoluta" debido a su relación con la expareja de Rocío Carrasco,Antonio David Flores, convirtiéndose en "daño colateral".

Según la propia Marta, su relación con el ex de Rocío Carrascoprovocó que Joaquín no la saludara y que sintiera un ambiente "horrible" en el lugar de trabajo. Tras cargar contra su antiguo compañero en Mediaset, decidió usar la ironía y enviarle un saludo: "Así que un besito, Joaquín", añadió. Además, recalcando que él es la peor persona con la que se ha cruzado en su carrera profesional.